Ένα μοναδικό μνημείο της σύγχρονης ιστορίας, το οποίο «πρέπει με κάθε τρόπο να έρθει στην Ελλάδα», χαρακτήρισε τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή που πωλούνται στο eBay, ο Γιώργος Παυλάκης, ιατρός-ερευνητής στην Ουάσινγκτον.

«Είμαστε πολύ συγκλονισμένοι από τη δημοσιοποίηση των φωτογραφικών ντοκουμέντων», είπε αρχικά ο κ. Παυλάκης, ενώ αναφερόμενος στη γνησιότητά τους, δήλωσε πως «είναι σχεδόν σίγουρα αυθεντικά αλλά αυτό θα το πουν πιο ειδικοί όταν έρθουν στα χέρια των Ελλήνων». «Θα μπορούσαν να είναι από Γερμανό αυτόπτη μάρτυρα που τα έδωσαν συγγενείς του», είπε στη συνέχεια.

Όπως τόνισε, «ο Βέλγος έμπορος έχει ιστορία και δεν θα εξαφανιστεί, αν είναι πλαστά μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα από το eBay».

Στη συνέχεια είπε πως δεν υπάρχουν ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των ναζί, «νομίζω άλλη μια εικόνα εκτελέσεων στην Κρήτη υπάρχει στη δημοσιότητα», σημειώνοντας τη σημαντικότητα των φωτογραφιών και κάλεσε το υπουργείο Πολιτισμού να ενεργήσει άμεσα, ώστε να έρθουν στην Ελλάδα.

«Το eBay έχει 5-6 ημέρες ακόμα για τον πλειστηριασμό, μία οντότητα από την Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει το υλικό ώστε να μην εξαφανιστούν», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στο ertnews.

Τέλος, αναφερόμενος στην ταινία «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη είπε πως τελικά πρόκειται για ντοκιμαντέρ και όχι για μυθοπλασία. «Στις φωτογραφίες βλέπουμε ανθρώπους που τους πάνε στον θάνατο και τραγουδάνε με υψωμένες γροθιές», είπε ο Γιώργος Παυλάκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι φωτογραφίες αυτή τη στιγμή έχουν τιμή από 700 ευρώ έως και 1.600 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το ποιος τράβηξε τις φωτογραφίες, όμως φέρονται να προέρχονται από προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού, Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα.