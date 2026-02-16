Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται σήμερα ο 37χρονος άνδρας που σκότωσε με μαχαίρι έναν 40χρονο άνδρα για λόγους ερωτικής αντιζηλίας, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive, «μήλον της έριδος» για τους δύο εμπλεκόμενους στο έγκλημα ήταν μια 28χρονη με την οποία δράστης και θύμα φέρονται να είχαν ερωτική εξάρτηση.

Όπως αναφέρουν τα μέχρι τώρα στοιχεία ο 40χρονος Γιώργος δέχθηκε μία μαχαιριά στο πόδι από τον ερωτικό του αντίζηλο, το οποίο, όμως, ήταν βαθύ και σε επικίνδυνο σημείο.

Ο 37χρονος πριν τον καρφώσει με το μαχαίρι, περιγράφεται ότι γρονθοκόπησε το θύμα με ένα ζευγάρι κόκκινα γάντια, τα οποία αναζητήθηκαν στο πλαίσιο συμπληρωματικής έρευνας και πράγματι εντοπίστηκαν στο σπίτι του κατηγορούμενου.

Όταν έγινε αυτό το σκηνικό στο παράπηγμα, στην περιοχή των Καμινίων, προς παραλιακή, οι τρεις αντί να καλέσουν το ΕΚΑΒ, φέρεται να τον άφησαν εκεί μόνο του με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει αβοήθητος.

Το έγκλημα εκτιμάται ότι συνέβη την περασμένη Τρίτη. Το απόγευμα της επόμενης ημέρας, δηλαδή της Τετάρτης, η 28χρονη μετέβη εκ νέου στο παράπηγμα για να τον αναζητήσει, τον βρήκε νεκρό και τότε κάλεσε την Αστυνομία και μάλιστα έκανε λόγο για δολοφονία.

Ο 37χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ οι άλλοι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για έκθεση.