Νωρίτερα από την Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου) θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, με τους πρώτους δικαιούχους να βλέπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις 20 Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις στους μη μισθωτούς των τέως ασφαλιστικών ταμείων:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα.

Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται: