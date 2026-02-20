Μπορεί η Αράχωβα να είναι η σταρ του Παρνασσού, όμως υπάρχουν και άλλα χωριά που είναι επίσης όμορφα και αξίζουν την προσοχή σου, καθώς σε αυτά θα βρεις την απόλυτη ηρεμία.

Ένα από αυτά είναι και το Χρισσό, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τους Δελφούς (βρίσκεται 6 χλμ. δυτικά τους), στους πρόποδες του Παρνασσού και πάνω από τον ελαιώνα της Άμφισσας. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό χωριό με αναπαλαιωμένα σπίτια, μία γραφική πλατεία με έναν αιωνόβιο πλάτανο, παραδοσιακές πέτρινες εκκλησίες, αλλά και ταβέρνες.

Στα σημεία που αξίζει να επισκεφτεί κανείς το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που περιβάλλεται από τα τείχη της Αρχαίας Κρίσας, καθώς και το νέο Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο στο διώροφο νεοκλασικό κτίριο που στέγαζε το σχολείο του χωριού, το οποίο φιλοξενεί την πλούσια συλλογή λαϊκής τέχνης του Ηλία Δαραδήμου.

