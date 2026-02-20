Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Κωνσταντή Τζολάκη με τον Ολυμπιακό δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στο εξωτερικό, με ιταλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον από τη Νάπολι. Σύμφωνα με το «AreaNapoli», οι «Παρτενοπέι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, ωστόσο το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης παρουσιάζει δυσκολίες.

Όπως επισημαίνεται, το βασικό εμπόδιο αφορά τις απολαβές του διεθνούς τερματοφύλακα. Ο Τζολάκης φέρεται να αξιώνει συμβόλαιο που αγγίζει τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που κρίνεται υψηλό για τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της ιταλικής ομάδας. Παράλληλα, το ενδιαφέρον συλλόγων από την Premier League ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας, καθώς αγγλικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν πιο εύκολα τέτοιες απαιτήσεις.

Για να μπορέσει η Νάπολι να κινηθεί ουσιαστικά, θα πρέπει πιθανότατα να υπάρξει αποχώρηση από τη θέση του τερματοφύλακα. Ένα ενδεχόμενο «κλειδί» είναι ο Άλεξ Μερέτ, καθώς η πώλησή του θα άνοιγε χώρο στο ρόστερ και στο μπάτζετ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια συγκεκριμένη πρόταση για τον Ιταλό διεθνή, γεγονός που κρατά στάσιμη την υπόθεση. Αν δεν αλλάξει κάτι, ο Τζολάκης και η πλευρά του ενδέχεται να δώσουν προτεραιότητα στις πιο ελκυστικές προτάσεις από την Αγγλία.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα στο προσκήνιο μπήκε και η Γιουβέντους, με ιταλικά ρεπορτάζ να αναφέρουν πως η «Γηραιά Κυρία» έχει εντάξει τον νεαρό γκολκίπερ στη λίστα της και έχει ζητήσει πληροφορίες για την περίπτωσή του. Στην κούρσα, πάντως, δεν βρίσκεται μόνη της, καθώς και η Ρόμα φέρεται να έχει κάνει διερευνητικές επαφές, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξή του.