Οι Αρχές στην Ταϊλάνδη κατέφυγαν σε μια ασυνήθιστη αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο για να συλλάβουν έναν κατ’ εξακολούθηση διαρρήκτη, ο οποίος επί καιρό κατάφερνε να ξεφεύγει από τα χέρια της αστυνομίας. Όταν οι επανειλημμένες προσπάθειες σύλληψής του απέβησαν άκαρπες, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να κινηθούν μυστικά, μεταμφιεσμένοι σε λιοντάρι, προκειμένου να πλησιάσουν τον ύποπτο χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία της Μπανγκόκ δείχνει αστυνομικούς κρυμμένους κάτω από μια κόκκινη και χρυσή στολή λιονταριού να χορεύουν και να πλησιάζουν τον ύποπτο, την ώρα που εκείνος περιπλανιόταν σε πανηγύρι για το Σεληνιακό Νέο Έτος σε ναό της Νονθαμπούρι, επαρχίας που συνορεύει με την Μπανγκόκ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός που κρατούσε το χάρτινο κεφάλι του λιονταριού όρμησε αιφνιδιαστικά και ακινητοποίησε τον άνδρα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

A Thai police officer disguised in a traditional lion costume pounced on a burglary suspect during the Lunar New Year festivities: pic.twitter.com/bTzM1DvWMr — DW News (@dwnews) February 19, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος είναι ένας 33χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι διέρρηξε τρεις φορές μέσα στον ίδιο μήνα το σπίτι τοπικού διοικητή της αστυνομίας στην Μπανγκόκ, αφαιρώντας αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων μπατ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 64.000 δολάρια. Οι αρχές ανέφεραν ότι είχαν επιχειρήσει να τον συλλάβουν και στο παρελθόν, ωστόσο εκείνος εντόπιζε γρήγορα τους αστυνομικούς και κατάφερνε να διαφύγει.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η αστυνομία γνωστοποίησε ότι κατάφερε να ταυτοποιήσει τον δράστη μέσω κλεμμένων φυλαχτών τα οποία είχε πουλήσει. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο άνδρας επισκεπτόταν συχνά ναούς στην περιοχή της Νονθαμπούρι, στοιχείο που οδήγησε στον σχεδιασμό της επιχείρησης κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Αν και το Σεληνιακό Νέο Έτος δεν αποτελεί επίσημη αργία στην Ταϊλάνδη, οι εορτασμοί είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι και οι χοροί του λιονταριού αποτελούν συχνό μέρος των εκδηλώσεων, προσφέροντας την ιδανική κάλυψη για την αστυνομική επιχείρηση. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος ομολόγησε τις διαρρήξεις, δηλώνοντας πως έκλεβε προκειμένου να αγοράζει ναρκωτικά και να παίζει τυχερά παιχνίδια, ενώ πρόσθεσαν ότι στο παρελθόν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και διαρρήξεις.