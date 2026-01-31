Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι διέταξε τους διπλωμάτες που δεν κρίνονται απολύτως απαραίτητοι, μαζί με τις οικογένειές τους, να αποχωρήσουν άμεσα από τον Νίγηρα, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας.

«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει απλές ή επείγουσες υπηρεσίες στους Αμερικανούς πολίτες εκτός της Νιαμέ (σ.σ. της πρωτεύουσας του Νίγηρα), λόγω κινδύνων ασφαλείας» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ταξιδιωτική οδηγία του.

Ο Νίγηρας είναι αντιμέτωπος εδώ και δέκα χρόνια με συχνές επιθέσεις τζιχαντιστών, αλλά είναι ασυνήθιστες τέτοιες ενέργειες στην πρωτεύουσα της χώρας της Αφρικής.