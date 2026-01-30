Εδώ και δύο εβδομάδες, ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) του CERN, ο ισχυρότερος επιταχυντής σωματιδίων στον πλανήτη, παρέχει θέρμανση σε σπίτια και επιχειρήσεις στη μικρή γαλλική πόλη Ferney-Voltaire.

Αυτό κατέστη δυνατό όταν ο ελβετικός οργανισμός πυρηνικής έρευνας ενεργοποίησε ένα νέο σύστημα ανταλλαγής θερμότητας που αποκομίζει ζεστό νερό από τα κυκλώματα ψύξης του επιταχυντή μήκους 16 μιλίων (27 χιλιομέτρων). Στη συνέχεια, τροφοδοτεί το δίκτυο τηλεθέρμανσης της πόλης με την ανακτώμενη θερμότητα. Το δίκτυο, που εγκαινιάστηκε στις 12 Δεκεμβρίου, θα τροφοδοτεί το ισοδύναμο αρκετών χιλιάδων σπιτιών και θα αποτρέπει τις εκπομπές χιλιάδων τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Επαναχρησιμοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας

Η έναρξη λειτουργίας του συστήματος σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο. Είναι η πρώτη φορά που ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων, γνωστός για τη σύγκρουση πρωτονίων με ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός, αξιοποιήθηκε ως ανανεώσιμη πηγή θερμότητας. Ο επιταχυντής διαθέτει οκτώ επιφανειακά σημεία γύρω από τον υπόγειο δακτύλιό του. Το Σημείο 8, που βρίσκεται στα γαλλοελβετικά σύνορα κοντά στο χωριό Prévessin-Moëns, βρίσκεται περίπου 2,7 χιλιόμετρα από την πόλη Ferney-Voltaire. Χρησιμεύει ως σημείο σύνδεσης για το σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Οι εγκαταστάσεις στο Σημείο 8, ιδιαίτερα η κρυογονική, πρέπει να ψύχονται με νερό. Καθώς το νερό κυκλοφορεί μέσω του εξοπλισμού, ο εξοπλισμός ψύχεται και το νερό θερμαίνεται.

«Το ζεστό νερό θα διέρχεται από έναν πύργο ψύξης, απελευθερώνοντας θερμότητα στην ατμόσφαιρα, έτσι ώστε το ψυχρό νερό να μπορεί να επανεγχυθεί στον εξοπλισμό», επεσήμανε ο Nicolas Bellegarde, συντονιστής ενέργειας του CERN.

Θέρμανση γαλλικών κατοικιών

Στο πλαίσιο του δικτύου τηλεθέρμανσης, το CERN παρέχει θερμότητα μόνο εφόσον αυτό δεν επηρεάζει τις ερευνητικές του δραστηριότητες. Η πόλη Ferney-Voltaire της Γαλλίας χρησιμοποιεί έως και πέντε MW θερμικής ενέργειας από το CERN. Το σύστημα θα μπορούσε ενδεχομένως να παρέχει διπλάσια ποσότητα όταν οι επιταχυντές λειτουργούν πλήρως. Ο χρόνος είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος, καθώς ο LHC σύντομα θα εισέλθει στο Long Shutdown 3 (LS3) για να υποβληθεί σε σημαντικές αναβαθμίσεις για τον επερχόμενο LHC Υψηλής Φωτεινότητας. Αλλά παρά το πολυετές διάλειμμα στις λειτουργίες των επιταχυντών, πολλά συστήματα στο Σημείο 8 θα συνεχίσουν να ψύχονται. Το CERN θα είναι σε θέση να παρέχει μεταξύ ενός και πέντε MW στο δίκτυο κατά τη διάρκεια του LS3, με εξαίρεση συνολικά πέντε μήνες κατά τη διάρκεια αυτής της πολυετούς περιόδου.

«Κινούμενο από τη δέσμευσή του για περιβαλλοντικά υπεύθυνη έρευνα, το CERN έχει εφαρμόσει πολλές πρωτοβουλίες για να βοηθήσει στη μείωση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον», ανέφεραν αξιωματούχοι του CERN σε δελτίο τύπου. Το έργο ανάκτησης θερμότητας αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ενεργειακής απόδοσης του ερευνητικού οργανισμού, ευθυγραμμισμένης με τις απαιτήσεις του ISO 50001. Το CERN επανασχεδιάζει συστηματικά την υποδομή του για να συλλέγει και να επαναχρησιμοποιεί την απορριπτόμενη θερμότητα αντί να την απορρίπτει απλώς.

Άλλα έργα περιλαμβάνουν το Κέντρο Δεδομένων Prévessin, το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Θα θερμαίνει τα περισσότερα κτίρια του εργοστασίου από τον χειμώνα 2026/2027. Το CERN σχεδιάζει επίσης να ανακτήσει θερμότητα από τους πύργους ψύξης Point 1 του LHC για να τροφοδοτεί κτίρια στις εγκαταστάσεις του στο Meyrin. «Μαζί, αυτές οι πρωτοβουλίες θα εξοικονομήσουν 25-30 Γιγαβατώρες ετησίως από το 2027, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην υπεύθυνη διαχείριση ενέργειας του CERN», κατέληξαν οι εκπρόσωποι του, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.