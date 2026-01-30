Ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα κατέθεσε αγωγή κατά κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όταν διαπίστωσε ότι το παιδί που απέκτησε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν έχει καμία βιολογική συγγένεια με κανέναν από τους δύο γονείς. Πρόκειται για την Τίφανι Σκορ και τον Στίβεν Μιλς, οι οποίοι είχαν απευθυνθεί πριν από περίπου πέντε χρόνια στην εταιρεία IVF Life με σκοπό να αποκτήσουν παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).

Η διαδικασία της εξωσωματικής περιλαμβάνει τη γονιμοποίηση ωαρίων και σπερματοζωαρίων εκτός του σώματος της γυναίκας, με τα έμβρυα να καταψύχονται και να εμφυτεύονται σε μεταγενέστερο χρόνο. Για το ζευγάρι, η εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και εννέα μήνες αργότερα υποδέχτηκαν στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Ωστόσο, σύντομα άρχισαν να υποψιάζονται ότι είχε συμβεί σοβαρό σφάλμα στην κλινική, η οποία λειτουργεί με την επωνυμία Fertility Center of Orlando στην πόλη Λόνγκγουντ.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγωγής, και όπως μετέδωσε το News6, τόσο η Σκορ όσο και ο Μιλς είναι λευκοί, όμως το βρέφος είχε «την εμφάνιση παιδιού μη καυκάσιας φυλής». Το ζευγάρι προχώρησε σε γενετικό έλεγχο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το παιδί δεν είναι βιολογικά δικό τους.

Η αγωγή κατατέθηκε στις 22 Ιανουαρίου, αφού, όπως αναφέρεται, είχαν προηγηθεί επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με την κλινική χωρίς καμία ανταπόκριση. Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Τζακ Σκαρόλα, δήλωσε στην Orlando Sentinel ότι «έχουν ερωτευτεί αυτό το παιδί» και ότι θα ήθελαν να το μεγαλώσουν, εκφράζοντας όμως σοβαρή ανησυχία για το ενδεχόμενο να εμφανιστούν οι βιολογικοί γονείς και να το διεκδικήσουν νομικά.

Παράλληλα, το ζευγάρι φοβάται ότι ένα από τα τρία γονιμοποιημένα έμβρυα που είχαν καταψυχθεί στην κλινική ενδέχεται να εμφυτεύθηκε κατά λάθος σε άλλη γυναίκα. Με την αγωγή τους ζητούν από την IVF Life να ενημερώσει όλους τους ασθενείς που είχαν αποθηκευμένα έμβρυα στην εγκατάσταση κατά το έτος πριν από τη γέννηση του παιδιού, καθώς και να καλύψει το κόστος γενετικών εξετάσεων για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσω των υπηρεσιών της την τελευταία πενταετία. Επιπλέον, απαιτούν πλήρη λογοδοσία για τα εναπομείναντα έμβρυά τους.

Σε δήλωσή τους στο News6, οι γονείς τόνισαν ότι «αγαπάμε το μικρό μας κορίτσι» και εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν να το μεγαλώνουν με τη βεβαιότητα ότι δεν θα τους το πάρουν. Ταυτόχρονα, ανέφεραν ότι αισθάνονται ηθική υποχρέωση να εντοπιστούν και να ενημερωθούν οι βιολογικοί της γονείς, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν θέλουν να τη μεγαλώσουν οι ίδιοι.

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε ότι η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι, παρά την έλλειψη συνεργασίας από την κλινική, υπάρχουν ενδείξεις που δημιουργούν ελπίδες πως θα καταστεί δυνατή η επικοινωνία του παιδιού με τους βιολογικούς του γονείς, καθώς και ο εντοπισμός του βιολογικού παιδιού του ζευγαριού.

Στο δικόγραφο κατονομάζονται η IVF Life LLC και ο γιατρός Μίλτον ΜακΝίκολ, ο οποίος διευθύνει την κλινική. Σύμφωνα με την Orlando Sentinel, στην ιστοσελίδα του Fertility Center of Orlando είχε αναρτηθεί ανακοίνωση, στην οποία αναφερόταν ότι η κλινική «συνεργάζεται ενεργά με έρευνα για τη διερεύνηση σφάλματος που οδήγησε στη γέννηση παιδιού χωρίς γενετική συγγένεια με τον ασθενή». Η ανακοίνωση αποσύρθηκε μετά από ακρόαση της υπόθεσης την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο δικαστής διέταξε την κλινική να καταθέσει έως την Παρασκευή αναλυτικό σχέδιο διαχείρισης της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι ο ΜακΝίκολ είχε δεχτεί επίπληξη από το Ιατρικό Συμβούλιο της Φλόριντα τον Μάιο του 2024, μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2023 και αποκάλυψε προβλήματα, όπως εξοπλισμό που δεν πληρούσε τα ισχύοντα πρότυπα, μη συμμόρφωση με πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου και ελλείψεις σε φαρμακευτικό υλικό. Για τις παραβάσεις αυτές του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 δολαρίων.

Η Daily Mail ανέφερε ότι έχει απευθυνθεί τόσο στην IVF Life όσο και στον Τζακ Σκαρόλα για σχόλιο.