Τρεις μήνες μετά την πιο πρόσφατη δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, οι ΗΠΑ θα βρεθούν από τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα· αύριο Σάββατο στις 07:00 ώρα Ελλάδας) αντιμέτωπες με νέο shutdown, αν και συμφωνία που κλείστηκε χθες Πέμπτη ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τους Δημοκρατικούς αναμένεται να αποτρέψει κρίση μακράς διάρκειας.

Αφού ξεπεραστεί το όριο αυτό, πολλά υπουργεία θα δουν τη χρηματοδότησή τους να στερεύει και θα αναγκαστούν να στείλουν σε τεχνική ανεργία μέρος των υπαλλήλων τους.

Εξαιτίας των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, οι Δημοκρατικοί αρνούνται να εγκρίνουν νέο προϋπολογισμό για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), απαιτώντας από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μεταρρυθμίσεις στην ICE, την οποία χαρακτηρίζουν εκτός ελέγχου.

Πάντως, αυτή η δημοσιονομική παράλυση μπορεί να είναι βραχείας διάρκειας, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες βράδυ πως εξευρέθηκε συμβιβασμός με τους Δημοκρατικούς για την υιοθέτηση πέντε από τις έξι πτυχές κειμένου για τα δημοσιονομικά, ενώ αυτή που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας – στο οποίο υπάγεται η ICE – θα αποτελέσει αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων τις προσεχείς δύο εβδομάδες.

«Το μόνο πράγμα που μπορεί να επιβραδύνει αυτή τη χώρα είναι άλλο ένα μακρό και επιζήμιο shutdown του ομοσπονδιακού κράτους», έκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, αφού διαλάλησε πως τα μεγέθη της αμερικανικής οικονομίας είναι τα «καλύτερα της ιστορίας».

Η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει σήμερα επί του νέου σχεδίου κειμένου.

Όμως, καθώς η εκδοχή αυτή διαφέρει από εκείνη που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων, το κείμενο θα κάνει ξανά κύκλο από το ένα σώμα στο άλλο, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η ψηφοφορία στην κάτω Βουλή δεν θα μπορέσει να γίνει παρά τη Δευτέρα το νωρίτερο και κατά συνέπεια το ομοσπονδιακό κράτος θα βρεθεί από τα μεσάνυχτα σε μερικό shutdown.

«Βαρβαρότητα»

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων διαβεβαίωσε ότι τα μέλη του σώματος θα αναλάβουν να χειριστούν την εναρμόνιση των δύο κειμένων μόλις επιστρέψουν στην Ουάσιγκτον. «Θα προχωρήσουμε αμέσως», είπε στον Τύπο προσερχόμενος στην avant-première ταινίας για τη σύζυγο του προέδρου.

Την περασμένη εβδομάδα, προηγούμενο κείμενο έμοιαζε να οδεύει σε υιοθέτηση από τη Γερουσία πριν από την παρέλευση της προθεσμίας την 31η Ιανουαρίου, αλλά τα γεγονότα του Σαββάτου άλλαξαν τα δεδομένα.

Οι θάνατοι πρώτα της Ρενέ Γκουντ και κατόπιν του Άλεξ Πρέτι από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων με μερικές εβδομάδες διαφορά στη μητρόπολη των βόρειων ΗΠΑ προκάλεσαν αγανάκτηση – και στο πολιτικό προσωπικό.

Πολλοί Δημοκρατικοί απαίτησαν να οριστούν περιορισμοί στον τρόπο που επιχειρεί η ICE, και απείλησαν σε διαφορετική περίπτωση να μην ψηφίσουν κανέναν προϋπολογισμό για το DHS αν η κυβέρνηση Τραμπ δεν αλλάξει πολιτική.

Χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες των ομοσπονδιακών πρακτόρων «βαρβαρότητα υποστηριζόμενη από το κράτος», ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία είπε πως απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, ιδίως το τέλος των περιπολιών και των εφόδων.

«Δεν είναι αυτή η Αμερική», είπε ο Τσακ Σούμερ στο ημικύκλιο, χαρακτηρίζοντας τους πράκτορες της ICE «τραμπούκους».

43 ημέρες

Εξαιτίας του κανονισμού της Γερουσίας απαιτούνται 60 από τις 100 ψήφους για να υιοθετούνται κείμενα δημοσιονομικού χαρακτήρα και οι Ρεπουμπλικάνοι, παρότι έχουν την πλειοψηφία των εδρών, χρειάζονται την υποστήριξη κάποιων τουλάχιστον αντιπολιτευόμενων για να υιοθετηθεί το σχέδιο προϋπολογισμού.

Αν και το shutdown μοιάζει πλέον αναπόφευκτο, οι ΗΠΑ δεν αναμένεται να ζήσουν επανάληψη του αδιεξόδου του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, όταν καταγράφηκε η πιο μακρά δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους στην ιστορία, διάρκειας 43 ημερών, εξαιτίας της διένεξης για τις φοροαπαλλαγές και τις ενισχύσεις της ασφάλισης υγείας.

Εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί τέθηκαν το διάστημα αυτό σε τεχνική ανεργία, ενώ άλλοι, απόλυτα απαραίτητοι – ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αστυνομικοί, στρατιωτικοί… – υποχρεώθηκαν να εργάζονται απλήρωτοι. Έπρεπε να τελειώσει πρώτα η δημοσιονομική παράλυση για να τους καταβληθεί η μισθοδοσία τους.

Το πιο πρόσφατο shutdown δεν έλαβε τέλος παρά μετά την απόφαση ολιγάριθμων Δημοκρατικών να ψηφίσουν κείμενο που συντάχτηκε από τους Ρεπουμπλικάνους απλά επειδή τους υποσχέθηκαν κάποιες παραχωρήσεις στο ζήτημα των φοροαπαλλαγών και των επιδοτήσεων.

Η απόφασή τους επικρίθηκε έντονα από υποστηρικτές των Δημοκρατικών, που ήθελαν πολύ πιο μαχητική την αντιπολίτευση.