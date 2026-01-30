Καμία έκπληξη δεν προκάλεσε η είδηση ότι το Πεκίνο προχώρησε στην εκτέλεση των 11 μελών της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης από τη βορειοανατολική Μιανμάρ, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η Κίνα παραμένει η χώρα με τις περισσότερες εκτελέσεις παγκοσμίως, αν και τα σχετικά στοιχεία αποτελούν κρατικό μυστικό. Ενώ συχνά η εσχάτη των ποινών επιβάλλεται σε αξιωματούχους για διαφθορά, οι κατηγορίες κατά της οικογένειας Μινγκ ήταν σαφώς σοβαρότερες.

Οι οικογένειες Μινγκ, Μπάου, Γουέι και Λιου έλεγχαν από το 2009 την παραμεθόριο πόλη Λαουκάινγκ, στην πολιτεία Σαν της Μιανμάρ. Η άνοδός τους στην εξουσία ξεκίνησε όταν ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, επικεφαλής του τρέχοντος πραξικοπήματος, έδιωξε τους αντάρτες που βρίσκονταν στην περιοχή από τη δεκαετία του 1980.

«Τέσσερις Οικογένειες»

Οι «Τέσσερις Οικογένειες», όπως έγιναν γνωστές, μετατόπισαν τη δραστηριότητά τους από την παραγωγή ναρκωτικών στα καζίνο και, τελικά, στην οργανωμένη διαδικτυακή απάτη.

Διατήρησαν στενότατες σχέσεις με το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ. Μάλιστα, το 2021, ο στρατηγός Χλάινγκ τίμησε επίσημα τον πατριάρχη της οικογένειας Λιου, απονέμοντάς του τίτλο για την «προσφορά του στην εθνική ανάπτυξη», ενώ μέλη των οικογενειών αυτών κατέβαιναν ως υποψήφιοι με το κόμμα που στηρίζει ο στρατός.

Τα κολαστήρια των «scams» και η κινεζική παρέμβαση

Δεκάδες χιλιάδες εργάτες, κυρίως Κινέζοι, παγιδεύονταν στα κέντρα απάτης που λειτουργούσαν στο Λαουκάινγκ με την υπόσχεση εργασίας και εξαναγκάζονταν υπό καθεστώς βασανιστηρίων να στήνουν περίπλοκες οικονομικές απάτες με θύματα συμπατριώτες τους.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε τον Οκτώβριο του 2023, όταν φρουροί της οικογένειας Μινγκ σκότωσαν Κινέζους υπηκόους κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας απόδρασης. Το γεγονός αυτό ανάγκασε το Πεκίνο να αναλάβει δράση. Το BBC αναφέρει πως με την υποστήριξη της Κίνας, οι αντάρτες ανακατέλαβαν την πόλη, συνέλαβαν τους αρχηγούς των φατριών και παρέδωσαν πάνω από 60 συνεργάτες τους στην κινεζική αστυνομία. Ο πατριάρχης Μινγκ Ξουετσάνγκ αυτοκτόνησε αμέσως μετά τη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων από την κινεζική αστυνομία, ένα από τα μέλη των οργανώσεων φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία ενός ατόμου που επελέγη τυχαία, με μοναδικό σκοπό την επίδειξη ισχύος.

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα

Οι λεπτομέρειες αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Πεκίνο, προκειμένου να δικαιολογηθεί η εξαιρετικά σκληρή στάση της χώρας απέναντι στις συγκεκριμένες οικογένειες. Πέντε μέλη της οικογένειας Μπάου τελούν υπό αναμονή της εκτέλεσής τους, ενώ οι δίκες των οικογενειών Γουέι και Λιου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Οι τέσσερις φατρίες είναι κινεζικής καταγωγής και διατηρούσαν στενές επαφές με τις Αρχές στην κινεζική επαρχία Γιουνάν, στην άλλη πλευρά των συνόρων. Η επιχείρηση κατά των κέντρων απάτης στο Λαουκάινγκ αποτελεί, σύμφωνα με το BBC, την πλέον αποφασιστική κίνηση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Παρ’ όλα αυτά, η βιομηχανία των διαδικτυακών απατών έχει ήδη προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Θεωρείται πως παραμένει η μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Καμπότζη, παρά τις πιέσεις που ασκούν η Κίνα και οι ΗΠΑ στην κυβέρνηση της χώρας για τον τερματισμό της. Παράλληλα, το δίκτυο συνεχίζει να μεταφέρεται σε νέες περιοχές της Μιανμάρ.