Οι αρχές της Κίνας προχώρησαν σήμερα στην εκτέλεση ένδεκα ανθρώπων, καταδικασθέντων σε δίκη με την κατηγορία ότι ενέχονταν στο οργανωμένο έγκλημα στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένων «μελών κλειδιών», που πρωτοστατούσαν σε απάτες μέσω διαδικτύου, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

«Οι εκτελέσεις έγιναν (σ.σ. με απόφαση) από δικαστήριο της πόλης Ουεντζού, στην επαρχία Τζετζιάνγκ, στην ανατολική Κίνα, μετά την έγκριση του ανώτατου λαϊκού δικαστηρίου» της χώρας, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.