Η ιρανική κυβέρνηση είναι πιθανώς πιο αδύναμη από ποτέ και η οικονομία της βρίσκεται σε κατάρρευση, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προβλέποντας ότι οι διαμαρτυρίες θα αναζωπυρωθούν στο μέλλον.

Όταν ρωτήθηκε σε ακρόαση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας για την καλύτερη εκτίμηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί στις διαμαρτυρίες στο Ιράν, ο Ρούμπιο απάντησε: «Λοιπόν… σίγουρα χιλιάδες».

Ρούμπιο: Η Βενεζουέλα ανοίγει πόρτες στις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα στη Γερουσία ότι οι νέοι ηγέτες της Βενεζουέλας προχωρούν σε στενότερες σχέσεις με τις ΗΠΑ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο αυτόν τον μήνα.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται με τη Ντέλσι Ροντρίγκες, σύμμαχο του Μαδούρο που ορκίστηκε μεταβατική πρόεδρος μετά τη σύλληψή του. Ωστόσο, προειδοποιεί για νέα στρατιωτική επέμβαση αν δεν ικανοποιηθούν οι αμερικανικές απαιτήσεις.

Ο Ρούμπιο, πρώην γερουσιαστής της Φλόριντα, χαρακτήρισε τις επαφές με τη Βενεζουέλα «πολύ σεβαστικές και παραγωγικές». Υποστήριξε ότι η χώρα, με μακρά ιστορία καλών σχέσεων με τις ΗΠΑ, κινείται προς αποκατάσταση δεσμών και προβλέπει γρήγορο άνοιγμα διπλωματικής παρουσίας.

Τι είπε ο Ρούμπιο κατά Ιράν, Κίνας, Ρωσίας

«Για πρώτη φορά σε 20 χρόνια, συζητάμε σοβαρά την αποδυνάμωση της ιρανικής παρουσίας, της κινεζικής επιρροής και της ρωσικής βάσης», είπε ο Ρούμπιο σε κατάμεστη ακρόαση. «Πολλοί στη Βενεζουέλα καλωσορίζουν την επιστροφή σε σχέσεις με τις ΗΠΑ σε πολλά επίπεδα».

Αργότερα, θα συναντηθεί με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εν μέσω ερωτημάτων αν ο Τραμπ την προορίζει για διάδοχο του Μαδούρο.

Πολιτικές εντάσεις στη Γερουσία

Πριν δυο εβδομάδες, Ρεπουμπλικάνοι μπλόκαραν οριακά ψήφισμα που απαγόρευε στον Τραμπ στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα χωρίς έγκριση Κογκρέσου – με τον αντιπρόεδρο JD Vance να σπάει την ισοπαλία.

Ο Ρούμπιο υπερασπίστηκε την απομάκρυνση Μαδούρο: «Η Βενεζουέλα έγινε βάση αντιπάλων των ΗΠΑ (Κίνα, Ρωσία, Ιράν) και συνεργού των διακινητών, με επιπτώσεις στην περιοχή και τις ΗΠΑ. Ήταν αφόρητη κατάσταση».