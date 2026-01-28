Ούγγροι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες κατά του φιλελεύθερου δημάρχου της Βουδαπέστης, Γκεργκέλι Καρατσόνι, για τον ρόλο του στη διοργάνωση πορείας για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και θέλουν να επιβάλουν πρόστιμο χωρίς τη διεξαγωγή δίκης, όπως δήλωσαν σήμερα.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία στη Βουδαπέστη πέρυσι τον Ιούνιο, παρά την απαγόρευση της αστυνομίας, μετατρέποντας την πορεία Pride (Υπερηφάνειας) σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εδώ και χρόνια κατά του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Καρατσόνι παραβίασε τον νόμο διοργανώνοντας και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε μια συγκέντρωση που είχε απαγορευτεί. «Η εισαγγελία πρότεινε το δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμο σε βάρος του κατηγορουμένου μέσω ποινικής διαταγής, χωρίς τη διεξαγωγή δίκης», δήλωσαν.

Ο Καρατσόνι είχε προσπαθήσει να παρακάμψει την απαγόρευση, καταχωρώντας την πορεία Pride ως εκδήλωση του δήμου, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο δεν απαιτεί άδεια.

Η αστυνομία, ωστόσο, την απαγόρευσε, λέγοντας ότι εμπίπτει στον νόμο περί προστασίας των παιδιών. Η πορεία εν τέλει έγινε χωρίς να προκληθεί ένταση.

«Έγινα από υπερήφανος ύποπτος υπερήφανος κατηγορούμενος. Αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε σε αυτή τη χώρα εάν υπερασπιζόμαστε τη δική μας ελευθερία και την ελευθερία των άλλων», έγραψε σήμερα ο Καρατσόνι στην επίσημη ιστοσελίδα του στο Facebook.

Η κυβέρνηση του Ορμπάν περικόπτει σταθερά τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ εδώ και μία δεκαετία, και οι βουλευτές πέρασαν τον Μάρτιο του 2025 έναν νόμο που επιτρέπει την απαγόρευση της πορείας Pride, επικαλούμενοι την προστασία των παιδιών.

Οι επικριτές λένε ότι η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη καταστολή των δημοκρατικών ελευθεριών ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου, όταν ο Ορμπάν αναμένεται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων 16 ετών.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κεντροδεξιό κόμμα Tisza έχει προβάδισμα 9 έως 12 μονάδων έναντι του Fidesz του Ορμπάν.