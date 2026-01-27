Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας διευκρίνισε ότι δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση πριν από την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χθες Δευτέρα, για την αύξηση των δασμών στο 25% σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει στις ΗΠΑ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον το συντομότερο δυνατό.

«Δεν υπήρξε καμιά επίσημη ειδοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ (…) ως αυτό το στάδιο», ανέφερε η νοτιοκορεατική προεδρία σε ανακοίνωσή της. «Ο υπουργός Εμπορίου Κιμ Τζουνγκ-κουάν, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Καναδά, σχεδιάζει επίσης να μεταβεί στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσει με τον αμερικανικό υπουργό Εμπορίου (σ.σ. Χάουαρντ) Λάτνικ για το ζήτημα αυτό», πρόσθεσε η Σεούλ.