Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή που μαθήτρια καταδιώκει συμμαθήτριά της μέσα σε σχολική αίθουσα λυκείου στο Ντιτρόιτ, κρατώντας, σύμφωνα με τις αρχές, ένα αιχμηρό αντικείμενο, ενώ εκπαιδευτικός προσπαθεί να παρέμβει για να αποτρέψει τα χειρότερα.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντιτρόιτ, το περιστατικό σημειώθηκε σε αίθουσα διδασκαλίας του λυκείου Ντένμπι, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο FOX 2 στο Ντιτρόιτ. Οι Αρχές ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές τι προκάλεσε τη σύγκρουση μεταξύ των δύο μαθητριών, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που διαδόθηκε ευρέως μέσω διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνεται μαθήτρια που φορά μπλε σκούφο και ακουστικά να δείχνει με το χέρι της μια άλλη μαθήτρια, η οποία φορά μάσκα προσώπου. Καθώς η μαθήτρια με τη μάσκα πλησιάζει, η άλλη υποχωρεί αρχικά, πριν αρχίσει να τρέχει μέσα στην αίθουσα, χτυπώντας επάνω σε θρανία.

Αφού η μαθήτρια με τον μπλε σκούφο βγαίνει από την αίθουσα, η άλλη μαθήτρια κατευθύνεται προς την πόρτα, όπου εκπαιδευτικός προσπαθεί να τη σταματήσει, χρησιμοποιώντας μια καρέκλα για να φράξει την έξοδο. Τη στιγμή εκείνη, ένα αντικείμενο, που μοιάζει με κόφτη, φαίνεται να πέφτει από το χέρι της μαθήτριας στο πάτωμα.

Στη συνέχεια, η μαθήτρια σκύβει, παίρνει ξανά το αντικείμενο και τρέχει προς τον διάδρομο του σχολείου. Στο βίντεο ακούγεται ένας μαθητής να ρωτά «είναι αυτό σουγιάς;», ενώ η μαθήτρια απομακρύνεται τρέχοντας και χάνεται από το οπτικό πεδίο. Την ίδια στιγμή, μέλη του σχολικού προσωπικού φαίνεται να τρέχουν πίσω της.

Όπως αναφέρει η nypost σε ανακοίνωση που εξασφάλισε το FOX 2, η σχολική περιφέρεια επιβεβαίωσε ότι μαθήτρια έφερε σουγιά εντός του σχολικού χώρου και επιχείρησε να επιτεθεί σε άλλη μαθήτρια. Όπως διευκρινίζεται στη δήλωση, «δεν υπήρξαν τραυματισμοί που να σχετίζονται με το περιστατικό». Παράλληλα, τονίζεται ότι «η μαθήτρια συνελήφθη και δεν θα επιστρέψει στο λύκειο Ντένμπι ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο της περιφέρειας. Επιπλέον, αύριο θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο σχολείο».