Με σκληρή γλώσσα και ασυνήθιστες αναφορές, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της Ευρώπης από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για αδράνεια και εξάρτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια περίοδο που, όπως είπε, η γεωπολιτική αστάθεια απειλεί την ίδια την ύπαρξη της ηπείρου.

«Πέρυσι, εδώ στο Νταβός, έκλεισα την ομιλία μου λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Πέρασε ένας χρόνος και τίποτα δεν άλλαξε», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, στέλνοντας σαφές μήνυμα απογοήτευσης και επανέλαβε: «Η Ευρώπη πρέπει να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της»

Ζελένσκι: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε «λειτουργία Γροιλανδίας»

Ο Ζελένσκι χρησιμοποίησε τον όρο «Greenland mode» για να περιγράψει τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι, όπως είπε, παρακολουθούν τις εξελίξεις παθητικά, περιμένοντας να δουν πώς θα κινηθεί ο Λευκός Οίκος.

«Όλοι ασχολούνται με τη Γροιλανδία και ελπίζουν ότι το θέμα απλώς θα ξεφουσκώσει. Αλλά τι θα γίνει αν δεν ξεφουσκώσει; Τι κάνουμε τότε;» αναρωτήθηκε.

Επέκρινε μάλιστα τις αποσπασματικές στρατιωτικές κινήσεις, λέγοντας πως η αποστολή «14 ή 40 στρατιωτών» δεν στέλνει κανένα ουσιαστικό μήνυμα αποτροπής – ούτε προς τη Ρωσία, ούτε προς την Κίνα, ούτε καν προς τη Δανία.

Ζελένσκι και ευρωπαϊκή άμυνα: «Χρειαζόμαστε ενιαίες ένοπλες δυνάμεις»

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι απειλές για την Ευρώπη είναι πλέον υπαρξιακές και ότι το ΝΑΤΟ στηρίζεται περισσότερο σε μια «πίστη» παρά σε αποδεδειγμένη ετοιμότητα.

«Σήμερα, η Ευρώπη βασίζεται μόνο στην πεποίθηση ότι, αν προκύψει κίνδυνος, το ΝΑΤΟ θα αντιδράσει. Αλλά κανείς δεν έχει δει πραγματικά τη συμμαχία σε δράση. Αν ο Πούτιν αποφασίσει να καταλάβει τη Λιθουανία ή να επιτεθεί στην Πολωνία, ποιος θα αντιδράσει; Αυτή τη στιγμή, το ΝΑΤΟ υπάρχει χάρη στην πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση… αλλά τι θα συμβεί αν δεν το κάνουν;» είπε.

Σε μια αιχμηρή παρέμβαση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε ακόμη και να συμβάλει στην άμυνα της Ευρώπης, ακόμη και σε ένα υποθετικό σενάριο ρωσικής απειλής προς τη Γροιλανδία, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του γνωρίζει «πώς να αντιμετωπίζει ρωσικά πολεμικά πλοία».

Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να κινηθεί πιο επιθετικά κατά του «σκιώδους στόλου» πετρελαιοφόρων της Ρωσίας και να κλείσει τα παραθυράκια που επιτρέπουν στη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να συνεχίζει τη μαζική παραγωγή όπλων.

Στο φόντο οι συνομιλίες Τραμπ – Πούτιν

Η ομιλία του Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τις στάσιμες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «καλή συνάντηση», αλλά παραδέχθηκε ότι «υπάρχει ακόμη δρόμος».

Την ίδια ώρα, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ετοιμάζεται να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι το γεγονός πως η συνάντηση ζητήθηκε από τη ρωσική πλευρά αποτελεί «θετικό σημάδι».