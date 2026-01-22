Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πρότεινε τη μεταβίβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες της κυριαρχίας της βάσης του Πιτουφίκ, που βρίσκεται στη βόρεια Γροιλανδία, με βάση το καθεστώς των δύο βρετανικών κυρίαρχων βάσεων που υπάρχουν από το 1960 στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια.

Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα Le Monde, σημειώνοντας ότι η πρόταση αυτή διαμορφώθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακή ο Ρούτε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει επίσης ότι η συμφωνία ασφαλείας του 1951 ανάμεσα στη Δανία και τις ΗΠΑ, που αναθεωρήθηκε το 2004, παρέχει σημαντικές εξουσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τη βάση του Πιτουφίκ, αλλά όχι την «κυριαρχία».

Σύμφωνα, τέλος, με τους New York Times, η Δανία θα μπορούσε να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ίδρυση νέων στρατιωτικών βάσεων υπό αμερικανική κυριαρχία.