Σε μια κίνηση που εμπλέκει την αμερικανική πρωτοβουλία του «Συμβουλίου Ειρήνης», η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να κατευθύνει 1 δισ. δολάρια από παγωμένα κεφάλαιά της στις ΗΠΑ προς όφελος του παλαιστινιακού λαού. Η δήλωση έγινε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια επαφών του με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Πούτιν είπε επίσης πως η ιδέα να χρησιμοποιηθούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για το Συμβούλιο Ειρήνης έχει συζητηθεί προηγουμένως με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πούτιν αναμένεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, να συναντήσει τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αργότερα σήμερα, με το Κρεμλίνο να τονίζει τη σημασία των διμερών οικονομικών σχέσεων και του εμπορίου στις συνεχιζόμενες συνομιλίες.