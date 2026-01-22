Σε συναγερμό βρίσκονται οι αυστραλιανές αρχές στη μικρή κωμόπολη Lake Cargelligo, σε περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας, έπειτα από μια ένοπλη επίθεση που συγκλόνισε την κοινότητα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς ο δράστης ακόμα δεν έχει βρεθεί, καθιστώντας την κατάσταση ακόμα επικίνδυνη. Προς το παρόν, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση παραμένουν άγνωστες.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις για πυροβολισμούς στην Walker Street, περίπου στις 4:40 μ.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Μόλις έφτασε η αστυνομία στο σημείο επιβεβαίωσε ότι δύο γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν, ενώ ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι Αρχές έχουν ήδη εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, ενώ έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας.

Λίγο νωρίτερα η αστυνομία της περιοχής έστειλε μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα όλων των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους ή να μην πλησιάσουν στην περιοχή. «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να εντοπίσουμε τον δράστη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με το ABC News.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής της περιοχής Barwon, Ρόι Μπάτλερ, δήλωσε: «Είναι μια τρομερή κατάσταση, και είναι ακόμα ενεργό, οπότε δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».