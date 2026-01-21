Σημαντικές αλλαγές ενδέχεται να έρχονται για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, καθώς κορυφαία στελέχη του οργανισμού εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μετακίνησης της ετήσιας συνόδου από το Νταβός. Ο λόγος; Η εκρηκτική ανάπτυξη του θεσμού, που φαίνεται να έχει ξεπεράσει τα φυσικά και οργανωτικά όρια του ελβετικού αλπικού θερέτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λάρι Φινκ, πρόεδρος της BlackRock και προσωρινός συμπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του WEF, έχει θέσει εσωτερικά το ζήτημα είτε μόνιμης μεταφοράς του συνεδρίου είτε υιοθέτησης ενός μοντέλου εναλλασσόμενων πόλεων. Μεταξύ των πιθανών προορισμών που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται το Ντιτρόιτ και το Δουβλίνο, αλλά και μη δυτικές μητροπόλεις όπως η Τζακάρτα και το Μπουένος Άιρες.

Ο Φινκ φέρεται να επιδιώκει έναν βαθύ μετασχηματισμό του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο εδώ και χρόνια δέχεται κριτική ότι λειτουργεί ως κλειστό κλαμπ πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ. Σε πρόσφατη δημόσια παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι το Φόρουμ πρέπει «να εμφανίζεται και να ακούει» εκεί όπου «χτίζεται πραγματικά ο σύγχρονος κόσμος».

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Θύμα της ίδιας του της επιτυχίας

Παρότι η ηγεσία του WEF εξακολουθεί επισήμως να στηρίζει το Νταβός ως «πνευματικό και ιστορικό σπίτι» της διοργάνωσης, στο εσωτερικό του οργανισμού αναγνωρίζονται όλο και πιο έντονα τα πρακτικά προβλήματα. Έλλειψη καταλυμάτων, τεράστια κόστη ασφάλειας, κυκλοφοριακό χάος και περιορισμένες υποδομές συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες.

Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος καταγράφηκε ρεκόρ προσέλευσης, ενώ η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας και τη λειτουργία της συνόδου. Στελέχη του Φόρουμ παραδέχονται πως «το Νταβός έχει ξεπεραστεί από την ίδια την επιτυχία του».

Οι συζητήσεις για το μέλλον του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ συμπίπτουν με μια περίοδο εσωτερικών ανακατατάξεων, μετά την αποχώρηση του ιδρυτή του, Κλάους Σβαμπ, έπειτα από καταγγελίες για θέματα διακυβέρνησης. Αν και έρευνα δεν εντόπισε σοβαρές παρανομίες, η υπόθεση άνοιξε έναν νέο κύκλο αυτοκριτικής για τον ρόλο και τη συνάφεια του θεσμού στον σημερινό κόσμο, όπως γράφουν οι Financial Times.

Παρά τις διεργασίες, η Ελβετία εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη διατήρηση του Φόρουμ στο έδαφός της, καθώς το Νταβός αποφέρει σημαντικά οικονομικά και πολιτικά οφέλη. Πηγές του WEF πάντως τονίζουν ότι καμία απόφαση δεν είναι ακόμη οριστική.