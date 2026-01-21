Μια έντονη και ιδιαίτερα τεταμένη αντιπαράθεση ανάμεσα σε καθηγήτρια και μαθητή σε λύκειο της Μινεσότα έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη σχολική αίθουσα, στο οποίο η εκπαιδευτικός καταγράφεται να ξεσπά με αφορμή τον θάνατο της αντι-ICE διαδηλώτριας, Ρενέ Γκουντ, και να προσβάλλει ανοιχτά τη νοημοσύνη του μαθητή.

Πρόκειται για τη δρ Χέδερ Άμπραχαμσον, καθηγήτρια κοινωνικών επιστημών στο Λύκειο Becker, η οποία εμφανίζεται στο βίντεο να χάνει την ψυχραιμία της κατά τη διάρκεια συζήτησης με μαθητή σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκε η 37χρονη Ρενέ Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών, σε περιστατικό που ενεπλάκη ο πράκτορας της ICE, Τζόναθαν Ρος.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό Libs of TikTok στην πλατφόρμα Χ, ο οποίος και ταυτοποίησε την καθηγήτρια. Στο υλικό, η Άμπραχαμσον ακούγεται να υποστηρίζει με έντονο ύφος ότι ο πράκτορας έκανε χρήση αχρείαστης και θανατηφόρας βίας, επιμένοντας ότι όφειλε να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

«Αν φοβόταν πραγματικά, η κίνησή του έπρεπε να είναι αυτή», λέει χαρακτηριστικά, κουνώντας τα χέρια της. «Η δουλειά ενός αστυνομικού είναι να αποκλιμακώνει».

Η κάμερα δείχνει αρχικά άλλους μαθητές στα θρανία τους και στη συνέχεια στρέφεται στην καθηγήτρια, η οποία στέκεται σε απόσταση αναπνοής από τον μαθητή, διακόπτοντάς τον επανειλημμένα όταν εκείνος υποστηρίζει ότι ο πράκτορας είχε «μόλις ένα κλάσμα δευτερολέπτου» για να αποφασίσει.

BREAKING: Teacher at Becker High School (@BeckerSchools) in MN, caught ARGUING with a student over the shooting of Renee Good, falsely claiming that the ICE officer "was not in danger" while telling the student "just because you're alive doesn't mean you're intelligent."



The… pic.twitter.com/DjC26gdhjm — Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 20, 2026

«Όχι, δεν είχε. Όχι. Δεν πρόκειται να διαφωνήσω μαζί σου», λέει η Άμπραχαμσον, για να της απαντήσει ο μαθητής: «Μα διαφωνείτε αυτή τη στιγμή». Η καθηγήτρια, εμφανώς εξοργισμένη, υψώνει τη φωνή της και χειρονομεί έντονα. «Δες το βίντεο, δεν κινδύνευε», φωνάζει, ενώ απομακρύνεται λίγα βήματα. Όταν ο μαθητής της λέει ότι «το ότι φωνάζεις δεν σημαίνει ότι κερδίζεις μια διαφωνία», η κατάσταση κλιμακώνεται περαιτέρω.

Τότε, η Άμπραχαμσον εξαπολύει τη φράση που προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις: «Το ότι είσαι ζωντανός δεν σημαίνει ότι είσαι και έξυπνος».

Η προσβολή προκαλεί αναταραχή στην αίθουσα, με άλλους μαθητές να σχολιάζουν το περιστατικό. Ένας από αυτούς ακούγεται να λέει στον συμμαθητή του: «Θα το αφήσεις έτσι; Μόλις σε είπε χαζό».

Σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ στο LinkedIn, η Άμπραχαμσον εργάζεται στο σχολικό συγκρότημα Becker εδώ και 32 χρόνια και διαθέτει διδακτορικό στην εκπαίδευση κοινωνικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η καθηγήτρια έρχεται σε σύγκρουση με απόψεις εντός της σχολικής κοινότητας. Το 2022 είχε εκφράσει δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά της όταν το σχολικό συμβούλιο αποφάσισε να δώσει βήμα και σε ομάδα με αντίθετες απόψεις, μετά από παρέμβαση της LGBT οργάνωσης OutFront Minnesota.

«Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να υπάρχει “άλλη πλευρά” στα ανθρώπινα δικαιώματα», είχε δηλώσει τότε. Μέχρι στιγμής, ούτε η ίδια, ούτε η διεύθυνση του σχολείου, ούτε η σχολική περιφέρεια έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.