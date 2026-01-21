«Η Κύπρος έχει αποστείλει πρόσκληση στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να συμμετάσχει στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. «Εναλλακτικά», όπως είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, «να εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών ή τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε άτυπες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων».

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο ίδιος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, η πρώτη αντίδραση από τουρκικής πλευράς δεν ήταν θετική, χωρίς αυτό να σταματά τις προσπάθειες της Λευκωσίας για θετικές εξελίξεις.

Η συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη

Νίκος Λούρδας: Ακούγεται, κύριε πρόεδρε, ότι θα προσπαθήσετε να φέρετε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στην Τουρκία, με βάση και την προεδρία (σ.σ. στο Συμβούλιο της ΕΕ) που έχει ξεκινήσει. Στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Απρίλιο, θα προσκληθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν;

Νίκος Χριστοδουλίδης: Θα σας δώσω και μια αποκλειστική είδηση που δεν είναι ευχάριστη για εμάς. Είχαμε αποταθεί και στους θεσμούς αλλά και σε κάποια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία, στέλνοντας αυτή την ετοιμότητα να προσκαλέσουμε είτε τον πρόεδρο Ερντογάν στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είτε τον υπουργό Εξωτερικών στο Gymnich στην Κύπρο, είτε ακόμη και τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα γίνει στην Κύπρο. Πριν από κάποια 24ωρα ζητήσαμε από κάποιους να μεσολαβήσουν, γιατί ο στόχος μας δεν ήταν να στείλουμε μια πρόσκληση και να πάρουμε μια αρνητική απάντηση. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε θετικές εξελίξεις. Πριν από κάποια 24ωρα έχουμε ενημερωθεί ότι η αντίδραση από πλευράς Τουρκίας δεν είναι θετική.

Νίκος Λούρδας: Δεν δέχτηκε, λοιπόν;

Νίκος Χριστοδουλίδης: Δεν είναι θετική.

Νίκος Λούρδας: Έχετε κάποια περαιτέρω απάντηση σε αυτό; Για ποιο λόγο ίσως;

Νίκος Χριστοδουλίδης: Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε πάρει. Δεν είναι θετικοί. Παρ’ όλα αυτά όμως, δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια.