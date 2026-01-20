Ένα μυστηριώδες UFO φέρεται να φυλάσσεται εδώ και δεκαετίες σε μια βάση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Ανατολική Ακτή, καθώς ο στρατός προσπαθεί να ξεκλειδώσει τα μυστικά του μέσω της «αντίστροφης μηχανικής».

Σύμφωνα με μια νέα αναφορά, την οποία επικαλείται η Daily Mail, ο Ναυτικός Αεροσταθμός Patuxent River στο Μέριλαντ (γνωστός ως Pax River) φαίνεται πως φιλοξενεί ένα «εξωτικό όχημα άγνωστης προέλευσης», πιθανώς από τη δεκαετία του 1950. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που συνδέονται με τη Διοίκηση Αεροπορικών Συστημάτων του Ναυτικού (NAVAIR), ορισμένα προγράμματα στη βάση ασχολούνται εδώ και χρόνια με την ανάλυση τεχνολογίας που ανακτήθηκε από εξωγήινα σκάφη.

Η NAVAIR αποτελεί τμήμα του Πολεμικού Ναυτικού και είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, τις δοκιμές και τη συντήρηση όλων των αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων του Ναυτικού και των Πεζοναυτών.

Κατασκοπεία από την Κίνα και… UFO

Μιλώντας στους Liberation Times, οι πηγές που επικαλείται η Daily Mail υποστήριξαν ότι κινεζικά drones και εξωγήινα UFO προσπαθούν να κατασκοπεύσουν τις εγκαταστάσεις του Pax River. Η δραστηριότητα αυτή φέρεται να αυξήθηκε πρόσφατα και τα αεροσκάφη έχουν πλησιάσει πολύ κοντά στη βάση.

Αν και οι ισχυρισμοί δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν από τη γνωστή βρετανική εφημερίδα, ένας μάρτυρας ονόματι Luis Elizondo ανέφερε σε έγγραφη κατάθεσή του στο Κογκρέσο ότι στο Pax River κατασκευάστηκε ένα ειδικό υπόστεγο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά εξωγήινης τεχνολογίας.

Η εμπλοκή της Lockheed Martin

Συγκεκριμένα ο Elizondo περιέγραψε ένα σχέδιο βάσει του οποίου το υπόστεγο αυτό θα διευκόλυνε τη μεταφορά εξωγήινης τεχνολογίας από τον αμυντικό κολοσσό Lockheed Martin σε μια άλλη εταιρεία, που ονομάζεται Bigelow Aerospace, για περαιτέρω μελέτη. Η συγκεκριμένη εταιρεία ωστόσο ανέστειλε τη λειτουργία της το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σύμφωνα με τις πηγές, η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαθέτει ακόμα ένα μυστικό «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για τη μετακίνηση του σκάφους, σε περίπτωση που η ακριβής τοποθεσία του στο Pax River γίνει ευρέως γνωστή.

Ταυτόχρονα στην αναφορά σημειώνεται πως ορισμένες από τις πτήσεις που παρατηρούνται κοντά στη βάση ενδέχεται να συνδέονται με προηγμένα drones ή αεροσκάφη που χρησιμοποιούν τεχνολογία η οποία έχει αντιγραφεί από «εξωγήινα υλικά».

Παρά τους ισχυρισμούς του Elizondo για το νέο υπόστεγο, ανώνυμες πηγές ανέφεραν ότι οι μεταφορές υλικών σταμάτησαν όταν ο πρώην διευθυντής επιστήμης και τεχνολογίας της CIA εμπόδισε την πρόσβαση ιδιωτικών εταιρειών σε αυτά.

Ποιος είναι ο Luis Elizondo;

Ο Elizondo είναι πρώην ανώτερο στέλεχος πληροφοριών του Πενταγώνου, όπου ηγήθηκε του μυστικού προγράμματος AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program). Το πρόγραμμα μελετούσε τα UAP (Unidentified Anomalous Phenomena – η νέα ονομασία για τα UFO), εξετάζοντας αν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Το 2024, κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι η κυβέρνηση διατηρεί προγράμματα ανάκτησης συντριμμιών διαστημοπλοίων και ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον στην κατοχή τους προηγμένο εξοπλισμό που προέρχεται από τους εξωγήινους.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται έναν χρόνο μετά τις μαζικές θεάσεις εκατοντάδων drones άγνωστης προέλευσης και UFOs πάνω από την Ανατολική Ακτή, από τον Νοέμβριο του 2024 έως τις αρχές του 2025. Πολλά από αυτά περιγράφηκαν ως «drones σε μέγεθος αυτοκινήτου» που πετούσαν αθόρυβα πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και πάνω από την ιδιοκτησία του Τραμπ στο Νιου Τζέρσεϊ.

Μια ανώνυμη ιδιωτική εταιρεία που συνεργάζεται με τον αμερικανικό στρατό ανέλαβε τελικά την ευθύνη σε μια σύνοδο του Στρατού τον Αύγουστο του 2025, υποστηρίζοντας ότι διεξήγαγε δοκιμές προηγμένων αεροσκαφών.