Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν ή εξετράπησαν εκτός της εθνικής οδού στο Μίσιγκαν τη Δευτέρα, καθώς η πολιτεία πλήττεται από σφοδρή χιονόπτωση.

Η μεγάλη καραμπόλα οδήγησε την Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν να κλείσει και τις δύο κατευθύνσεις της Interstate 196 το πρωί της Δευτέρας, λίγο νοτιοδυτικά του Γκραντ Ράπιντς. Οι αρχές προσπαθούσαν να απομακρύνουν όλα τα οχήματα, ανάμεσά τους και περισσότερα από 30 ημιφορτηγά. Η Πολιτειακή Αστυνομία ανέφερε ότι υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, αλλά δεν είχαν καταγραφεί θάνατοι.

drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area.



video credits

Ο Πέδρο Μάτα Τζούνιορ περιέγραψε ότι μπορούσε να διακρίνει μόλις τα αυτοκίνητα μπροστά του, καθώς το χιόνι είχε καλύψει τα πάντα, ενώ οδηγούσε με 20-25 μίλια/ώρα πριν από τη σύγκρουση. Κατάφερε να σταματήσει με ασφάλεια το φορτηγό του και το μετέφερε στο διάζωμα, για να αποφύγει ενδεχόμενη πρόσκρουση από πίσω.

Roughly 100 vehicles involved in Michigan pileup amid snowy conditions, injuries

«Ήταν λίγο τρομακτικό, απλώς ακούγοντας όλα τα χτυπήματα και τις εκρήξεις πίσω σου. Είδα τι ήταν μπροστά μου. Δεν μπορούσα να δω τι ήταν πίσω μου ακριβώς», είπε ο Μάτα.

Η καραμπόλα είναι ένα ακόμη πλήγμα από τη μεγάλη χειμερινή κακοκαιρία που κινείται σε όλη τη χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες και χειμερινές καταιγίδες σε αρκετές πολιτείες, από τη βόρεια Μινεσότα έως νότια και ανατολικά, καλύπτοντας Ουισκόνσιν, Ιντιάνα, Οχάιο, Πενσυλβάνια και Νέα Υόρκη.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, χιόνισε ακόμη και στο νότιο τμήμα της Φλόριντα, δυσκολεύοντας τους ποδοσφαιριστές να κρατήσουν την μπάλα κατά τη διάρκεια των πλέι οφ στη Μασαχουσέτη και στο Σικάγο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θερμοκρασίες κάτω του μηδενός είναι πιθανές κατά τη διάρκεια της νύχτας έως την Τρίτη σε μεγάλο μέρος της βορειο-κεντρικής Φλόριντα και νοτιοανατολικής Τζόρτζια.

Not a good day on I-196.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όταβα στο Μίσιγκαν ανέφερε πολλαπλές συγκρούσεις και πολλά αυτοκίνητα που εξετράπησαν της πορείας τους. Οι εγκλωβισμένοι οδηγοί μεταφέρονταν με λεωφορεία στο Λύκειο Χάντσονβιλ, όπου μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια ή να κανονίσουν τη μεταφορά τους.

Οι αρχές ανέμεναν ότι η οδός θα παρέμενε κλειστή για αρκετές ώρες, όσο διαρκούσε η απομάκρυνση των οχημάτων.