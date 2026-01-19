Ξεκίνησε σήμερα στο Ανόι το συνέδριο του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, το οποίο διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια, με τον γενικό γραμματέα Το Λαμ να αναμένεται ότι θα επιχειρήσει να ενισχύσει περαιτέρω την εξουσία του, λιγότερο από δύο χρόνια μετά την ανάληψη του ανώτατου αξιώματος.

Περισσότεροι από 1.500 σύνεδροι, οι οποίοι εκπροσωπούν τα περίπου πέντε εκατομμύρια μέλη του μοναδικού κόμματος του Βιετνάμ, συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εθνικό ήρωα Χο Τσι Μινχ στο μαυσωλείο του στην πρωτεύουσα, πριν συμμετάσχουν σε προπαρασκευαστική σύνοδο που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η επίσημη τελετή έναρξης του συνεδρίου θα μεταδοθεί απευθείας το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, και ο Το Λαμ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία.

Χώρα 100 εκατομμυρίων κατοίκων, το Βιετνάμ είναι ταυτόχρονα ένα αυταρχικό κράτος και ένας αναπτυσσόμενος περιφερειακός πόλος. Στη διάρκεια του 2025 κατέγραψε ανάπτυξη 8%.

Από την ανάδειξή του επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος πριν από μόλις 17 μήνες, ο Το Λαμ διεξήγαγε εκστρατεία κατά της διαφθοράς, περιόρισε τη γραφειοκρατία και επιτάχυνε τις επενδύσεις στις υποδομές.

Σύμφωνα με πηγές στους κόλπους του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο 68χρονος ηγέτης θα διατηρήσει τη θέση του γενικού γραμματέα στο συνέδριο αυτό, που θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Αργότερα μέσα στην εβδομάδα, σε ημέρα που δεν διευκρινίζεται, οι σύνεδροι θα εκλέξουν μια 200 μέλη Κεντρική Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα επιλέξει, από έναν προκαθορισμένο κατάλογο, 17 έως 19 μέλη του Πολιτικού Γραφείου, από τα οποία επιλέγεται ο γενικός γραμματέας.

Ωστόσο, ο Το Λαμ έχει επίσης στόχο την προεδρία της χώρας, όπως ο Σι Τζινπίνγκ στη γειτονική Κίνα.

Η επιρροή του θα εξαρτηθεί από εκείνους που θα πάρουν τις άλλες θέσεις-κλειδιά του Πολιτικού Γραφείου, ιδιαίτερα μεταξύ της πιο συντηρητικής παράταξης των στρατιωτικών, η οποία αντιτίθεται στις μεταρρυθμίσεις του.

Μια πηγή, που γνωρίζει τις εσωτερικές συζητήσεις, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι φιλοδοξίες του Το Λαμ έχουν προσωρινά εγκριθεί.

Θα μπορούσε, ωστόσο, να χρειαστεί να παραμερίσει τις προεδρικές φιλοδοξίες του για να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμά του.

Ο Το Λαμ μπορεί να γίνει έτσι ο πρώτος που θα αναλάβει ταυτόχρονα τα δύο υψηλότερα αξιώματα της βιετναμικής εξουσίας από συνέδριο του κόμματος μάλλον, και όχι να αναδειχθεί σε αυτά έπειτα από κάποιο θάνατο.