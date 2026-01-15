Οι ηγέτες του Ιράν μεταφέρουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια εκτός χώρας, καθώς φαίνεται να «εγκαταλείπουν το πλοίο» εν μέσω των φονικών διαδηλώσεων στη χώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Τώρα βλέπουμε τους αρουραίους να εγκαταλείπουν το πλοίο, καθώς εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια δολάρια φεύγουν από τη χώρα, κρυφά από την ηγεσία του Ιράν», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Newsmax. «Αυτό καταλήγει σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο».

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν λόγω της κατάρρευσης της οικονομίας του Ιράν, με την αξία του ριάλ να φτάνει σε ιστορικά χαμηλά. Ο Μπέσεντ απέδωσε την πτωτική πορεία της οικονομίας στις κυρώσεις που εφάρμοσε ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Πλησιάζουμε στο τελικό στάδιο του σχεδίου του Τραμπ για το Ιράν», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Εφαρμόζουμε μέγιστη πίεση στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν για να στερήσουμε τα έσοδα της κυβέρνησης. Τον τελευταίο μήνα βλέπουμε μια πλήρη οικονομική κατάρρευση του καθεστώτος».

Μετά την έναρξη των διαδηλώσεων, ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις σε όλη τη χώρα. Το ιρανικό αντιπολιτευτικό μέσο Iran International εκτίμησε ότι πάνω από 12.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε δύο ημέρες, ενώ ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος.

Η αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει 2.615 θανάτους, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά. Από αυτούς, 153 ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή υποστηρικτές της κυβέρνησης.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών, Ελί Κοέν, δήλωσε ότι οι διαδηλωτές σκότωσαν εκατοντάδες μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι δολοφονίες «σταματούν», έχει απειλήσει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες.