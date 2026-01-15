Τρεις έφηβοι έστειλαν σε έναν 49χρονο άνδρα πολλά μηνύματα χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, πριν τον σκοτώσουν σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο, σύμφωνα μαρτυρίες που ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Η εισαγγελέας Κέιτ Μπλάμγκαρτ είπε στους ενόρκους στο Βασιλικό Δικαστήριο του Γούγουιτς ότι μια 16χρονη κοπέλα και δύο αγόρια, ηλικίας 15 και 16 ετών, συνάντησαν για πρώτη φορά τον Αλεξάντερ Κάσφορντ στις 8 Αυγούστου του περασμένου έτους στο Leysdown-on-Sea, στη Νήσο Σέπι, στο Κεντ.

Ο νεαρός έδωσε το τηλέφωνό του στο κορίτσι και οι έφηβοι του έστειλαν μηνύματα χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Σιέννα», κανονίζοντας τελικά να τον συναντήσουν στον κυματοθραύστη της παραλίας στις 10 Αυγούστου, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά τη συνάντησή του με την ομάδα, ο Κάσφορντ ήταν νεκρός.

Η 16χρονη κοπέλα και ο 15χρονος αγόρι είναι συγγενείς, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι ο 16χρονος πετούσε πέτρες στον 49χρονο και τον αποκαλούσε «παιδεραστή».

Κατά την έναρξη της δίκης την Τρίτη, η εισαγγελέας είπε στους ενόρκους ότι ένας μάρτυρας είδε τον 16χρονο να πετάει πέτρες προς τον Κάσφορντ λέγοντας ότι η πρώτη ρίψη έγινε με «αγριότητα» και «με μεγάλη δύναμη». «Ο Κάσφορντ δεν αντέδρασε καθόλου, ήταν ξαπλωμένος με το πρόσωπο προς τα κάτω στη λάσπη», είπε η εισαγγελέας, σύμφωνα με όσα γράφει η Daily Mail.

Όταν ένας μάρτυρας φώναξε στους κατηγορούμενους να σταματήσουν, ο 16χρονος φώναξε «είναι ένας γ… παιδεραστής» και η 16χρονη κοπέλα είπε επίσης την ίδια φράση, όπως αναφέρθηκε στους ενόρκους.

Η αστυνομία του Κεντ κλήθηκε στην περιοχή Warden Bay Road του Leysdown-on-Sea μετά από αναφορές για μια διαμάχη στις 10 Αυγούστου.

Ο Κάσφορντ ήταν ήδη νεκρός επί τόπου και η αστυνομία ανέφερε ότι είχε πολλαπλά τραύματα στο σώμα του.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο Κάσφορντ «πολύ σοβαρή πληγή στη μύτη», με αίμα στο εξωτερικό μέρος και «ένα οίδημα μεγέθους μπάλας πινγκ πονγκ» στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία του φόνου και η δίκη συνεχίζεται.