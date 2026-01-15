Εξαντλήθηκε η υπομονή του πρώην δημάρχου Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, με αποτέλεσμα μία… λαλίστατη επιβάτης πτήσης να ακούσει ένα «άντε γ@μ…ου, συνοδευόμενο από τη φράση «Θα δεις το Μπρούκλιν που κρύβω μέσα μου».

Ο έντονος διάλογος, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στο Reddit την Τρίτη, δεν δείχνει το τι προηγήθηκε του ξεσπάσματος του πρώην δημάρχου Νέας Υόρκης.

Αλλά σε κάποιο σημείο, μία κοπέλα που φοράει μάσκα λέει στον πρώην δήμαρχο: «Έρικ Άνταμς, σε παρακαλώ χτύπα με στο πρόσωπο. Θα ήθελα να με χτυπήσεις στο πρόσωπο».

«Άντε γ@μ…ου. Δεν είμαι πια δήμαρχος», απάντησε ο Άνταμς.

Οι δύο τους κοντράρισαν μάλωσαν καθώς αποβιβάζονταν από την πτήση στο Ντάλας.

«Θα δεις το Μπρούκλιν που κρύβω μέσα μου», λέει απότομα ο 65χρονος πρώην αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, καθώς σκύβει προς τη γυναίκα στη γέφυρα, προκαλώντας την επιβάτη να τον σπρώξει μακριά.

“I’m not mayor anymore. Go fuck yourself,” former Mayor Eric Adams says to another passenger, according to a video circulating on Reddit.



“You’re gonna see the Brooklyn in me.”https://t.co/0smSBBWt3k pic.twitter.com/oNE3V5DUF4 — Josefa Velásquez (@J__Velasquez) January 13, 2026

Ο εκπρόσωπός του, Τοντ Σαπίρο, σημείωσε ότι είναι «ιδιώτης πολίτης και υπέστη παρενόχληση».

«Το βίντεο είναι επιλεκτικά μονταρισμένο, στερείται κρίσιμου πλαισίου και παραποιεί τα πραγματικά γεγονότα», δήλωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.