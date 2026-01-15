Επιβατικό αεροσκάφος περικυκλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, από την αστυνομία της Ισπανίας μετά την προσγείωσή του σε αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, έπειτα από συναγερμό για «απειλή εντός του αεροσκάφους».

Το αεροπλάνο της «Turkish Airlines» είχε απογειωθεί σήμερα το πρωί από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ λίγο πριν τις 11:00 (τοπική ώρα). Σύμφωνα με την «El Nacional», το αεροσκάφος συνοδεύτηκε πάνω από τη Μεσόγειο από ισπανικά και γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη.

Πριν από την προσγείωση, το αεροπλάνο έκανε αρκετούς κύκλους, ενώ αμέσως μετά την προσγείωσή του περικυκλώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος.

Στο αεροσκάφος Airbus A-321 επέβαιναν 148 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Η κυβέρνηση της Καταλονίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι «ενεργοποίησε το σχέδιο Aerocat (σ.σ. ειδικό σχέδιο για αεροπορικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για την παρακολούθηση της επικίνδυνης κατάστασης σε πτήση που προσγειώθηκε στο Ελ Πρατ».