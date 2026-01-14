Στην δημοσιότητα δόθηκαν οι μισθοί του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου καθώς και αξιωματούχων της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στην κορυφή της ονομαστικής μισθολογικής πυραμίδας, η καθαρή «επιταγή» που φτάνει στο τέλος του μήνα στο λογαριασμό των Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και της Νομικής Υπηρεσίας, είναι τελικά υψηλότερη.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαστές του Ανωτάτου και ο Γενικός Εισαγγελέας εισπράττουν 9.207 ευρώ καθαρά, την ώρα που ο Πρόεδρος λαμβάνει 9.145 ευρώ. Η διαφορά αυτή γίνεται ακόμη πιο αισθητή αν συγκριθεί με τους μισθούς της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, καθώς οι δικαστές φαίνεται να αμείβονται με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα των Υπουργών και των Βουλευτών.

Οι μισθοί της «πρώτης γραμμής»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου της Κύπρου για το 2026, οι καθαρές μηνιαίες απολαβές των κορυφαίων θεσμικών παραγόντων διαμορφώνονται ως εξής:

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: 9.145 €

9.145 € Γενικός Εισαγγελέας & Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου: 9.207 €

9.207 € Πρόεδρος της Βουλής: 7.461 €

7.461 € Δικαστές Επαρχιακών Δικαστηρίων: 7.456 €

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γενικό Λογιστήριο διευκρινίζει ότι τα καθαρά ποσά βασίζονται αποκλειστικά στις θεσμικές αποκοπές και στις νέες φορολογικές κλίμακες του 2026, χωρίς να συνυπολογίζονται πρόσθετες εκπτώσεις, απαλλαγές ή άλλα εισοδήματα, τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιούν το τελικό καθαρό ποσό ανά περίπτωση.

Υπουργικό Συμβούλιο vs Δικαιοσύνη

Η σύγκριση ανάμεσα στους υπουργούς και τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης αναδεικνύει μια σταθερή υπεροχή των δεύτερων. Ενώ οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λαμβάνουν καθαρά 6.078 ευρώ, ακόμη και οι δικαστές του Εφετείου τους ξεπερνούν σημαντικά με 8.331 ευρώ καθαρά.

Ακόμη χαμηλότερα στη λίστα βρίσκονται οι βουλευτές, οι οποίοι εισπράττουν 5.466 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Η ακτινογραφία της κρατικής μηχανής

Στην ευρεία λίστα των αξιωματούχων, οι αποκλίσεις συνεχίζονται. Οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων αμείβονται με 7.172 ευρώ καθαρά, ποσό που είναι επίσης υψηλότερο από αυτό των πολιτικών προϊσταμένων τους (Υπουργών).

Στην ίδια κλίμακα των 7.172 ευρώ βρίσκονται επίσης ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Γενικός Ελεγκτής και ο Γενικός Λογιστής. Αντίθετα, οι Επίτροποι που υπάγονται απευθείας στην Προεδρία (όπως Περιβάλλοντος, Πολίτη, Ισότητας) λαμβάνουν καθαρά 5.386 ευρώ.