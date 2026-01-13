Η αφγανική de facto κυβέρνηση ονόμασε επιτετραμμένο στο Νέο Δελχί, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αφγανική πρεσβεία στην Ινδία, εξέλιξη χωρίς προηγούμενο αφότου επανήλθαν στην εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021.

Η ινδική κυβέρνηση δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, όμως είναι φανερό ότι έχει σκοπό να εκμεταλλευτεί την ένταση ανάμεσα στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν.

«Τα δυο μέρη υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ του Αφγανιστάν και της Ινδίας», ανέφερε η αφγανική πρεσβεία μέσω X.

Ο Νουρ Άχμαντ Νουρ, αξιωματούχος στο υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν, ανέλαβε ήδη τα καθήκοντα του επιτετραμμένου και συναντήθηκε με ινδούς αξιωματούχους, σημείωσε.

Επίσημα, το Νέο Δελχί δεν αντέδρασε στον διορισμό αυτόν, ο οποίος σηματοδοτεί νέο στάδιο στις σχέσεις του με την Καμπούλ.

Η Ινδία και το Πακιστάν, εχθροί που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια, ενεπλάκησαν σε φονικές συγκρούσεις τον Μάιο του 2025–επρόκειτο για τη χειρότερη σύγκρουση ανάμεσά τους εδώ και δεκαετίες.

Ο διορισμός έχει επίσης μεγάλη σημασία για τους Ταλιμπάν, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο των αφγανικών διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό, ώστε να αποκτήσουν διεθνή νομιμοποίηση.

Το καθεστώς στην Καμπούλ επιδιώκει ενεργά από το 2021 την αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας, καθώς και άμεσες ξένες επενδύσεις.

Όμως οι περιορισμοί των Ταλιμπάν στις γυναίκες και τα κορίτσια, που έχουν τεθεί εκτός εκπαιδευτικού συστήματος και του δημόσιου βίου, συνεχίζουν να προκαλούν εντάσεις, ειδικά στις σχέσεις με τη Δύση.

Τον Οκτώβριο, η Ινδία είχε ήδη ανακοινώσει πως μεταμορφώνει την τεχνική αποστολή της στην Καμπούλ σε κανονική πρεσβεία.

Η Ρωσία είναι η μοναδική χώρα που έχει αναγνωρίσει το λεγόμενο Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν, όπως βάφτισαν ξανά τη χώρα οι Ταλιμπάν αφού κατέλαβαν εκ νέου την εξουσία στα μέσα του Αυγούστου του 2015, ανατρέποντας την ως τότε κυβέρνηση που υποστηριζόταν από τη Δύση.