Μια πνευματική στιγμή με ιστορικές διαστάσεις έζησε η Βαρανάσι (η ιερή πόλη του Κάσι) στην Ινδία. Ένας 19χρονος μαθητευόμενος γκουρού με βαθιά γνώση των Βεδών, ο Βενταμούρτι Ντεβαβράτ Μαχές Ρέκε, κατάφερε να ολοκληρώσει το Νταντακράμα Παραγιανάμ (Dandakrama Parayanam), ένα αρχαίο τελετουργικό απαγγελίας που θεωρείται το πιο σύνθετο και απαιτητικό κομμάτι της Σούκλα Γιατζουρβέντα (ενός από τα ιερά κείμενα του Ινδουισμού).

Το κατόρθωμα αυτό ξεπέρασε τα όρια της απλής απαγγελίας—αφορούσε την αποκατάσταση μιας κλασικής μορφή τελετής που αναφέρεται ότι είχε να εκτελεστεί στην καθαρότερη μορφή της για σχεδόν δύο αιώνες.

Το απίστευτο επίτευγμα των 50 ημερών

Το Νταντακράμα Παραγιανάμ αποκαλείται «το στέμμα της Βεδικής απαγγελίας» λόγω των απίστευτων απαιτήσεων σε μνήμη και πειθαρχία. Ο Ντεβαβράτ Ρέκε χρειάστηκε να απαγγείλει σχεδόν 2.000 ιερές προσευχές (μάντρας) από μνήμης, χωρίς καμία βοήθεια από γραπτά κείμενα.

Η απαιτούμενη πειθαρχία ήταν κολοσσιαία:

Απαγγελία χωρίς διακοπή για 50 συνεχόμενες ημέρες.

Τήρηση αυστηρών κανόνων τονισμού (σβάρα) και ρυθμού, που μόνο ελάχιστοι ακαδημαϊκοί έχουν κατακτήσει στην ιστορία.

Η ολοκλήρωση του έργου σε αυτό το χρονικό πλαίσιο κατατάσσει τον Ντεβαβράτ μεταξύ των πιο σπάνιων πρακτικών της παράδοσης αυτής.

Ο δάσκαλος πατέρας και τα συγχαρητήρια Μόντι

Πίσω από την επιτυχία του νεαρού ακαδημαϊκού βρίσκεται ο πατέρας και γκουρού του (πνευματικός δάσκαλος), Βενταμπραχμασρί Μαχές Τσαντρακάντ Ρέκε (Vedabrahmasri Mahesh Chandrakant Rekhe), ο οποίος είναι μια ευρέως σεβαστή αυθεντία στα Βεδικά κείμενα και επικεφαλής εξεταστής σε μεγάλους θρησκευτικούς. Ο Μαχές Ρέκε έχει αφιερώσει δεκαετίες στη διαφύλαξη των προφορικών τεχνικών που χρειάστηκαν για να αναβιώσει ο γιος του την παράδοση.

Τη σημασία του επιτεύγματος αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος έγραψε στο X: «“Αυτό που πέτυχε ο 19χρονος Βενταμούρτι Ντεβαβράτ Μαχές Ρέκε θα μνημονεύεται από τις επερχόμενες γενιές! Κάθε άτομο με πάθος για τον Ινδικό πολιτισμό είναι περήφανο για αυτόν… Ως Βουλευτής (MP) του Κάσι (Kashi), αισθάνομαι ενθουσιασμό που αυτό το εξαιρετικό κατόρθωμα έλαβε χώρα σε αυτήν την ιερή πόλη”».

What 19 year old Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe has done will be remembered by the coming generations!



Every person passionate about Indian culture is proud of him for completing the Dandakrama Parayanam, consisting of 2000 mantras of the Shukla Yajurveda’s Madhyandini branch,… pic.twitter.com/DpI52VXIbH — Narendra Modi (@narendramodi) December 2, 2025

Γιορτή στην Ιερή πόλη

Η ολοκλήρωση του τελετουργικού οδήγησε τη Βαρανάσι σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Κατά τη τελετή επαίνου, ο νεαρός ακαδημαϊκός τιμήθηκε με ένα χρυσό βραχιόλι και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό (1,11,116 Ρουπίες), αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα του κατορθώματός του.

Μια πομπή ξεκίνησε από τη Βαρανάσι, με πάνω από 500 φοιτητές, μουσικούς και πιστούς που έριχναν ροδοπέταλα, μετατρέποντας την εκδήλωση σε έναν σπάνιο δημόσιο φόρο τιμής στην αρχαία πνευματική κληρονομιά της Ινδίας.