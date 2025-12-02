Ο Πάπας Λέων 14ος απηύθυνε έκκληση για «νέες προσεγγίσεις» στη Μέση Ανατολή για την αποκήρυξη της βίας και κάλεσε τους Χριστιανούς της Ανατολής να επιδείξουν «θάρρος» κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της οποίας προέστη σε συγκινητική ατμόσφαιρα στην παραλία της Βηρυτού μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος 150.000 ανθρώπων, στην κορύφωση της επίσκεψής του στον Λίβανο όπου εκόμισε ένα μήνυμα ειρήνης απέναντι «στη βία και τις πολεμικές συγκρούσεις».

Νωρίτερα, απέτισε σιωπηρά φόρο τιμής στον τόπο της έκρηξης στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου το 2020 που κατέστρεψε ολόκληρες περιοχές της Βηρυτού και προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 220 ανθρώπων.

Στην ομιλία του, ο Πάπας Λέων μίλησε για το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, μια «πολιτική συγκυρία εύθραυστη και συχνά ασταθής», «μια δραματική οικονομική κρίση» και «τη βία και τις συρράξεις που έχουν ξυπνήσει παλιούς φόβους».

Μπροστά στα δεινά αυτά ζήτησε «να αφοπλιστούν οι καρδιές» και «να πέσουν οι πανοπλίες των εθνοτικών και πολιτικών περιορισμών» για έναν «ενωμένο Λίβανο, όπου θα θριαμβεύσει η ειρήνη και η δικαιοσύνη».

«Η Μέση Ανατολή έχει ανάγκη από νέες προσεγγίσεις για να αποκηρύξει τη νοοτροπία της εκδίκησης και της βίας, για να ξεπεράσει τις πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές διαιρέσεις και για να ανοίξει νέα κεφάλαια στο όνομα της συμφιλίωσης και της ειρήνης», είπε ο Πάπας Λέων.

Λέγοντας ότι «προσεύχεται ειδικά για τον πολυαγαπημένο Λίβανο», ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα «να μην φεισθεί προσπαθειών για να προωθήσει τη διαδικασία του διαλόγου και της συμφιλίωσης» στην καθημαγμένη αυτή από τις πολεμικές συγκρούσεις περιοχή.

Κάλεσε επίσης τους ηγέτες «όλων των χωρών που έχουν σημαδευτεί από τον πόλεμο και τη βία να ακούσουν την κραυγή των λαών που ζητούν την ειρήνη».

Απευθυνόμενος στους «Χριστιανούς της Ανατολής, ισότιμους πολίτες αυτής της γης», ο Πάπας είπε: «να έχετε θάρρος. Ολόκληρη η Εκκλησία σας κοιτάζει με αγάπη και θαυμασμό».

Παρά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Χριστιανοί του Λιβάνου, της μόνης αραβικής χώρας όπου το αξίωμα του προέδρου προορίζεται για ένα μέλος της χριστιανικής κοινότητας, ο αριθμός τους μειώνεται αδιάκοπα τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως εξαιτίας της μετανάστευσης των νέων.

Η επίσκεψη του ποντίφικα έδωσε μια πνοή ελπίδας στον Λίβανο που γνώρισε έναν φονικό πόλεμο με το Ισραήλ πριν από έναν χρόνο και υφίσταται τις τελευταίες εβδομάδες την αύξηση των ισραηλινών επιθέσεων παρά την εκεχειρία.

Αργότερα, από το αεροδρόμιο κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο Πάπας ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Λιβάνου.

«Ας σταματήσουν οι επιθέσεις και οι εχθροπραξίες! Τα όπλα σκοτώνουν, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμεσολάβηση και ο διάλογος κτίζουν. Ας επιλέξουμε όλοι ως δρόμο την ειρήνη», είπε κατά την τελευταία του ομιλία στον Λίβανο.