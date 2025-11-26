Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι θα συζητήσει τη διαρροή της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ σε μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο. Ο Ούσακοφ χαρακτήρισε τη διαρροή «απαράδεκτη» και τόνισε ότι θα έρθει σε επαφή με τον Γουίτκοφ για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το γεγονός.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη διαρροή, ο Ούσακοφ δήλωσε: «Για τη διαρροή; Θα ανταλλάξουμε απόψεις τηλεφωνικά». Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι ορισμένα από τα στοιχεία που διέρρευσαν ήταν «ψευδή», ενώ για τα υπόλοιπα δεν σχολίασε λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της συνομιλίας.

Ο Ούσακοφ πρόσθεσε ότι η διαρροή μιας συζήτησης σχετικά με ένα σοβαρό ζήτημα ήταν «φυσικά απαράδεκτη».