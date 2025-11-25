Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα το βράδυ της Δευτέρας, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφότου κηρύχθηκε συναγερμός για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegramγια «απειλή πυραυλικών πληγμάτων σε όλη την Ουκρανία», ενώ ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο αναφέρθηκε επίσης σε κίνδυνο πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους.