Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα το βράδυ της Δευτέρας, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφότου κηρύχθηκε συναγερμός για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.
Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegramγια «απειλή πυραυλικών πληγμάτων σε όλη την Ουκρανία», ενώ ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο αναφέρθηκε επίσης σε κίνδυνο πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους.
Kyiv 🙏 pic.twitter.com/ldaD9j9wNs— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 24, 2025