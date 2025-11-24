Οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν από το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας έχουν προκαλέσει σοκ ακόμη και στην Τουρκία.

Πρόκειται για την παρουσία ενός γερανοφόρου φορτηγού μέσα στον ναό, το οποίο εμφανίζεται σταθμευμένο επάνω σε πρόχειρες προστατευτικές πλάκες και το οποίο εισήλθε από την Αυτοκρατορική Πύλη.

Η κριτική των ειδικών δεν περιορίζεται μόνο στην επιλογή της μεθόδου αλλά και στο ρίσκο που αυτή συνεπάγεται. Το δάπεδο, όπως εξηγούν, δεν αποτελεί ενιαίο σύνολο: κάτω από τα σημεία που βλέπει ο επισκέπτης υπάρχουν ψηφιδωτά, κοιλότητες και εύθραυστα στρώματα πέτρας.

Οι προστατευτικές πλάκες που χρησιμοποιούνται μπορεί να μην επαρκούν για να απορροφήσουν το βάρος και τις δονήσεις ενός τόσο μεγάλου οχήματος, κάτι που με τον καιρό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθίζηση ή παραμόρφωση.

Μετά τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου– τα οποία έφεραν στο φως και άλλα στοιχεία για τον τρόπο που προχωρούν οι εργασίες – ακολούθησε κύμα αντιδράσεων. Το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας προσπάθησε να κατευνάσει τις ανησυχίες υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αναγκαία έργα αποκατάστασης και αντισεισμικής προστασίας» και ότι έχει δημιουργηθεί «ειδική πλατφόρμα» ώστε να μην υπάρξει ζημιά στο μνημείο.

Ωστόσο, αρκετοί επιστήμονες κρίνουν ότι οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν είναι πειστικές. Υπενθυμίζουν ότι η Αγία Σοφία βρίσκεται στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και πως οποιαδήποτε επέμβαση οφείλει να τηρεί συγκεκριμένες τεχνικές και ηθικές προδιαγραφές.

Οι οδηγίες της UNESCO και του ICOMOS είναι ξεκάθαρες: η χρήση βαρέων μηχανημάτων στο εσωτερικό μνημείων τέτοιας αξίας απαγορεύεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και, σε πολλές περιπτώσεις, μη αναστρέψιμη φθορά.

Ειδικοί του Συνδέσμου Ιστορικών, Περιβαλλοντικών και Συντηρητών Κτιρίων σημειώνουν ότι το φορτίο ενός οχήματος 20–30 τόνων και οι κραδασμοί που παράγει αρκούν για να επηρεάσουν όχι μόνο το δάπεδο αλλά και τον τρούλο, προκαλώντας μικρορωγμές μελλοντικού κινδύνου.

Τονίζουν επίσης ότι το έργο εκτελείται χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί τεχνικές μελέτες ή αναλύσεις φέρουσας ικανότητας, μια απουσία διαφάνειας που θεωρούν απαράδεκτη για μνημείο τέτοιου βεληνεκούς.

Ακόμη πιο προβληματισμένοι εμφανίζονται όσοι επισημαίνουν ότι η κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει τη δεύτερη φάση των εργασιών συνδέεται με πρόσωπα κοντά στην κυβέρνηση. Η ανάθεση σε εταιρεία όπως η Güryapı Restoration Contracting and Trading Inc., της οποίας ο επικεφαλής φέρεται να είναι φίλος του προέδρου Ερντογάν από τα σχολικά χρόνια, δημιουργεί –όπως λένε– εύλογα ερωτήματα για τις προτεραιότητες του έργου.

Το μεγαλύτερο όμως ζήτημα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι τέτοιες μέθοδοι μπορεί να δημιουργήσουν «προηγούμενο», ανοίγοντας τον δρόμο για παρόμοιες παρεμβάσεις σε άλλα μνημεία στο μέλλον. Και αυτό, όπως προειδοποιούν, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εποχή όπου η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς υποβαθμίζεται χάριν ταχύτητας ή κόστους.

Καταλήγουν ότι οποιαδήποτε εργασία σε ένα τόσο ευαίσθητο και ανεκτίμητο μνημείο πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη διαφάνεια, τεχνικές εκθέσεις που δίνονται στη δημοσιότητα και απόλυτο σεβασμό στις διεθνείς αρχές διατήρησης. Διαφορετικά, η Αγία Σοφία κινδυνεύει να πληρώσει βαρύ τίμημα για αποφάσεις που δεν δικαιολογούνται ούτε τεχνικά ούτε ηθικά.