Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου ότι κρατούν τις γραμμές άμυνας στο βόρειο τμήμα της πόλης Ποκρόφσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας και ότι μπλοκάρουν τις προσπάθειες περαιτέρω προώθησης των ρωσικών στρατευμάτων.

Οι δυνάμεις της Μόσχας κινούνται προς τον εν λόγω κόμβο εδώ και μήνες σε μια προσπάθεια να καταλάβουν το Ποκρόφσκ, που σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης είναι η «πύλη» προς την ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς.

Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει το 70% της πόλης, καθώς και ολόκληρη την πόλη Κουπιάνσκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας -ισχυρισμοί τους οποίους έσπευσε να διαψεύσει η Ουκρανία.

Σε σημερινή ανακοίνωση, το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης του Κιέβου δήλωσε ότι προκαλεί βαριές απώλειες στα ρωσικά στρατεύματα και ενισχύει τις δικές του δυνάμεις, μεταξύ άλλων και με μονάδες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone).

«Ο εχθρός προσπαθεί να διασχίσει τη σιδηροδρομική γραμμή για να αυξήσει την περιοχή κατοχής της πόλης, αλλά τα στρατεύματά μας μπλοκάρουν αυτές τις προσπάθειες», δήλωσε.

«Τα στρατεύματα του εχθρού στο Ποκρόφσκ αποδυναμώνονται. Ως εκ τούτου, ο εχθρός αναγκάζεται να αναπληρώσει τις απώλειές του μεταξύ του προσωπικού».

Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία στον ουκρανικό ιστότοπο DeepState, που καταγράφει τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν διασχίσει τη σιδηροδρομική γραμμή που διασχίζει το Ποκρόφσκ σε δύο τμήματα της πόλης, το πρώτο στις 14 Νοεμβρίου και το δεύτερο στις 20 Νοεμβρίου.

Οι ρωσικές δυνάμεις, που αυτή τη στιγμή κατέχουν περίπου το 19% του εδάφους της Ουκρανίας, έχουν επίσης σημειώσει εδαφικά κέρδη νοτιότερα, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.