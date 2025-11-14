Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονο διεθνές ενδιαφέρον και επαναπροσδιορίζει τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο αντιφασιστικό κίνημα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι αντιφασιστικές οργανώσεις από την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία εντάσσονται για πρώτη φορά στη λίστα διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η απόφαση, η οποία ήρθε στο φως την Πέμπτη (13/11), θεωρείται συνέχεια της επιθετικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε πολιτικούς του αντιπάλους και συγκεκριμένα σε δίκτυα που συνδέονται με την αντιφασιστική δράση, με αποτέλεσμα να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με ομάδες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο. Η εξέλιξη συνιστά σοβαρή μετατόπιση τόσο για το εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και για την Ευρώπη, την ώρα που η άνοδος της ακροδεξιάς καταγράφεται ως εντεινόμενη απειλή σε ολόκληρη τη Δύση.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά που οργανώσεις και δίκτυα αντιφασιστών και αντιφασιστριών αναγνωρίζονται επισήμως ως ξένες τρομοκρατικές απειλές, δίνοντας στις αμερικανικές αρχές τη δυνατότητα να κινηθούν με αυστηρότερα και πιο επιθετικά εργαλεία αντιμετώπισης. Παράλληλα, το νέο αυτό πλαίσιο επιτρέπει την επέκταση των μέτρων ακόμη και σε άτομα που θεωρούνται υποστηρικτές των εν λόγω οργανώσεων εντός των ΗΠΑ, προσφέροντας στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες πρόσβαση σε μέσα παρακολούθησης και οικονομικού ελέγχου αντίστοιχα με εκείνα που εφαρμόζονται σε υποθέσεις διεθνούς τρομοκρατίας. Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, «ομάδες που συνδέονται με αυτό το κίνημα, υιοθετούν επαναστατικές αναρχικές ή μαρξιστικές ιδεολογίες, συμπεριλαμβανομένου του αντιαμερικανισμού, του “αντικαπιταλισμού” και της αντιχριστιανικότητας, τις οποίες αξιοποιούν για να υποκινούν και να δικαιολογούν βίαιες επιθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Στη λίστα με τις οργανώσεις περιλαμβάνονται δύο ελληνικές η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» και η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα».

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι ελληνικές οργανώσεις θεωρούνται συνδεδεμένες με το διεθνές κίνημα Antifa. Η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» έχει αναλάβει την ευθύνη για βομβιστικές επιθέσεις στα γραφεία της Hellenic Train τον Απρίλιο του 2025, καθώς και στο υπουργείο Εργασίας το 2024, ενώ σε προηγούμενη ανακοίνωσή της είχε κάνει αναφορές στον παλαιστινιακό λαό και στον Κυριάκο Ξυμητήρη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η οργάνωση είχε αναφέρει ότι: «Οι διαδηλώσεις και οι απεργίες αποτελούν μια συμβολή στη συγκρότηση της συλλογικής μας άμυνας ως Τάξη και παράλληλα, μιας και σημειώθηκαν εντός μιας χώρας με ενεργό ρόλο στον αμερικανοσιωνιστικό γενοκτονικό πολέμο στην Παλαιστίνη, μια έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό, που με το όπλο στο χέρι δείχνει το δρόμο για την απελευθέρωση των λαών όλου του κόσμου», προσθέτοντας επίσης το δίλημμα «Αλυσίδες ή όπλα. Να επιλέξουμε αποφασιστικά το δεύτερο!».

Η δεύτερη ελληνική οργάνωση που εντάσσεται στις λίστες των αμερικανικών αρχών, η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη», είχε κάνει γνωστό ότι βρίσκεται πίσω από την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στου Γουδή τον Δεκέμβριο του 2023. Σε ανακοίνωσή της είχε αναφέρει ότι «αφιερώνουμε την ενέργειά μας σε όσους και όσες έχουν δολοφονηθεί, βασανιστεί, ξυλοκοπηθεί, βιαστεί από την Ελληνική Αστυνομία. Ο ένοπλος αγώνας απαιτεί υπευθυνότητα και πολιτική συνείδηση. Δεν είναι ούτε χόμπι κάποιων εξτρεμιστών ούτε φετίχ κάποιων φαντασμένων. Είναι πολιτική επιλογή».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην εκτενή ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει: «Σήμερα, στη βάση της ιστορικής δέσμευσης του προέδρου Τραμπ να αντιμετωπίσει την εκστρατεία πολιτικής βίας της Antifa, το υπουργείο Εξωτερικών ορίζει την Antifa Ost, που εδρεύει στη Γερμανία, μαζί με τρεις ακόμη βίαιες ομάδες Antifa στην Ιταλία και στην Ελλάδα, ως Ειδικώς Ορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες και προτίθεται να τις χαρακτηρίσει και ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις, με ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου 2025».

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι η πρωτοβουλία αυτή στηρίζει το Προεδρικό Υπόμνημα Εθνικής Ασφάλειας 7, το οποίο έχει στόχο τη διατάραξη οργανώσεων που αυτοπροσδιορίζονται ως αντιφασιστικές αλλά χρησιμοποιούν μέσα πολιτικής βίας. Το αμερικανικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι θα συνεχίσει «να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την αποστέρηση πόρων από οργανώσεις που θεωρούνται τρομοκρατικές.

Σε ό,τι αφορά τις δύο ελληνικές οργανώσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει για την «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» ότι «είναι μια ελληνική αναρχική και “αντικαπιταλιστική” ομάδα» που συνδέει τις ενέργειές της με “ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα”, σημειώνοντας ότι η οργάνωση έχει αναλάβει την ευθύνη για δύο επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο υπουργείο Εργασίας στις 3 Φεβρουαρίου 2024 και στα γραφεία της Hellenic Train στις 11 Απριλίου 2025. Για την «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη», η ανακοίνωση επισημαίνει ότι «είναι μια ελληνική αναρχική και “αντικαπιταλιστική” ομάδα που έχει επιχειρήσει και πραγματοποιήσει επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) κατά ελληνικών κρατικών στόχων», ενώ υπενθυμίζεται πως η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση βόμβας κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδή στις 18 Δεκεμβρίου 2023.