Ιστορική απόφαση έλαβε το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας τέσσερις ευρωπαϊκές οργανώσεις που συνδέονται με το αντιφασιστικό κίνημα Antifa ως «Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις» (FTO) και «Ειδικά Καθορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες» (SDGT). Πρόκειται για την πρώτη φορά που τέτοιοι χαρακτηρισμοί εφαρμόζονται σε πυρήνες που σχετίζονται με το ευρύτερο αντιφασιστικό δίκτυο σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News, η απόφαση τοποθετεί τις τέσσερις ομάδες στο ίδιο νομικό και πολιτικό πλαίσιο με οργανώσεις όπως το ISIS, η Αλ Κάιντα και η Χεζμπολάχ. Η κίνηση αυτή επεκτείνει την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για την καταπολέμηση της εγχώριας τρομοκρατίας, δίνοντάς της πλέον διεθνή διάσταση.

Ελληνικές οργανώσεις στη λίστα τρομοκρατίας των ΗΠΑ

Ανάμεσα στις οργανώσεις που εντάχθηκαν στη λίστα περιλαμβάνονται δύο με έδρα την Ελλάδα: η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» και η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα».

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, οι δύο ομάδες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και υποδομές, με πιο πρόσφατη τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train τον περασμένο Απρίλιο. Η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα είχε τότε δηλώσει ότι αφιερώνει την ενέργεια «στον παλαιστινιακό λαό και την ηρωική του αντίσταση».

Ομάδες σε Γερμανία και Ιταλία

Η λίστα περιλαμβάνει ακόμη την Antifa Ost στη Γερμανία και το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (ή Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία) με έδρα την Ιταλία.

Η Antifa Ost έχει κατηγορηθεί για επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2023, ενώ η ουγγρική κυβέρνηση την έχει ήδη χαρακτηρίσει τρομοκρατική. Το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο έχει συνδεθεί με βίαιες ενέργειες σε όλη την Ευρώπη, όπως επιστολές-βόμβες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και πυροβολισμούς, μεταξύ των οποίων και ο τραυματισμός Ιταλού πυρηνικού μηχανικού το 2012.

Οικονομικές και νομικές κυρώσεις

Με τον νέο χαρακτηρισμό, τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία των οργανώσεων, ενώ απαγορεύεται η είσοδος των μελών τους στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές μπορούν πλέον να διώκουν ποινικά άτομα που παρέχουν οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης στις εν λόγω ομάδες.

Οι δηλώσεις της Ουάσιγκτον

«Οι αναρχικοί, οι μαρξιστές και οι βίαιοι εξτρεμιστές της Antifa διεξάγουν μια τρομοκρατική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δύση εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τόμι Πίγκοτ, τονίζοντας ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι αποφασισμένο «να εντοπίσει και να διαλύσει αυτά τα δίκτυα».

Την απόφαση χαιρέτισε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Έρικ Σμιτ, ο οποίος είχε ζητήσει επισήμως την κίνηση αυτή, δηλώνοντας πως «είναι καιρός να θεωρηθούν υπόλογες οι ριζοσπαστικές ομάδες που προωθούν την πολιτική βία».

Αντιδράσεις και προβληματισμός

Η απόφαση χαρακτηρίζεται ασυνήθιστη από αναλυτές, καθώς μέχρι σήμερα οι ακροαριστερές εξτρεμιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη θεωρούνταν ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, όχι διεθνούς τρομοκρατίας. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φαίνεται να επιχειρεί μια νέα προσέγγιση, βάζοντας στο ίδιο πλαίσιο τον ισλαμικό εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστική αριστερή βία.