Δεκάδες Ιθαγενείς διαδηλωτές εισέβαλαν χθες, Τρίτη, στον χώρο διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα COP30 και συγκρούστηκαν με τους φύλακες ασφαλείας στην είσοδο.

Φωνάζοντας θυμωμένα, οι διαδηλωτές απαίτησαν πρόσβαση στο συγκρότημα του ΟΗΕ, όπου χιλιάδες εκπρόσωποι από χώρες όλου του κόσμου συμμετέχουν στη φετινή σύνοδο για το κλίμα.

Ορισμένοι κυμάτιζαν σημαίες με συνθήματα υπέρ των δικαιωμάτων γης ή κρατούσαν πλακάτ με το μήνυμα «η γη μας δεν πωλείται».

INDÍGENAS DO BAIXO TAPAJÓS E MOVIMENTO JUNTOS OCUPAM COP30! 🔥 A COP30 É UMA FARSA! pic.twitter.com/hvBv3CG0cX — Juntos! (@coletivojuntos) November 11, 2025

Ένας ηγέτης της κοινότητας Τουπινάμπα, κοντά στις εκβολές του ποταμού Ταπάζιος στη Βραζιλία, δήλωσε στο Reuters ότι οι Ιθαγενείς είναι ανήσυχοι για τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση του δάσους. «Δεν μπορούμε να τρώμε χρήματα», είπε ο Γκίλμαρ, που χρησιμοποιεί μόνο το ένα του όνομα. «Θέλουμε οι γαίες μας να είναι απαλλαγμένες από αγροτικές επιχειρήσεις, εξερεύνηση πετρελαίου, παράνομους μεταλλωρύχους και παράνομους υλοτόμους».

⚠️Agora: Indígenas Tupinambás e manifestantes ligados ao PSOL invadem sede da COP30 em Belém. Protesto é por taxação de grandes fortunas para financiar políticas climáticas. pic.twitter.com/K0AXu76mAz — Túlio Amâncio (@tulio_amancio) November 11, 2025

Οι φύλακες ασφαλείας απώθησαν τους διαδηλωτές και χρησιμοποίησαν τραπέζια για να φράξουν την είσοδο. Ένας μάρτυρας του Reuters είδε έναν φύλακα να απομακρύνεται με αναπηρικό αμαξίφιο κρατώντας την κοιλιά του, ενώ ένας άλλος φύλακας με νέο κόψιμο πάνω από το μάτι δήλωσε ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι από μια βαριά μπαγκέτα που εκτοξεύτηκε από το πλήθος. Οι αρχές κατάσχεσαν αρκετές ράβδους ασφαλείας.

Οι διαδηλωτές διαλύθηκαν λίγο μετά τη σύγκρουση. Είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε πορεία εκατοντάδων ατόμων προς τον χώρο της συνόδου στην πόλη Μπέλεμ.

Οι φύλακες αργότερα επέτρεψαν στους εκπροσώπους να εξέλθουν από τον χώρο, αφού προηγουμένως τους είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στο εσωτερικό μέχρι να εκκενωθεί η περιοχή.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ για το κλίμα δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Στο συγκρότημα, η ασφάλεια υπάγεται στην ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έχει αναδείξει τις κοινότητες των ιθαγενών ως βασικούς παράγοντες στις φετινές διαπραγματεύσεις της COP30.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δεκάδες ηγέτες Ιθαγενών έφτασαν με σκάφη για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες και να ζητήσουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαχείριση των δασών.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη την Τρίτη, ένας εξέχων ηγέτης Ιθαγενών δήλωσε στο Reuters ότι πολλοί από τις κοινότητες είναι δυσαρεστημένοι με τα συνεχιζόμενα βιομηχανικά και αναπτυξιακά έργα στο δάσος. Ο Ράονι Μετουκτίρε, γνωστός και ως Αρχηγός Ράονι, κάλεσε τη Βραζιλία να ενδυναμώσει τους αυτόχθονες για την προστασία του Αμαζονίου.