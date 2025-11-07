Η «Πέτρα του Πεπρωμένου», ένα ισχυρό σύμβολο της βρετανικής μοναρχίας που τοποθετείται κάτω από την καρέκλα στέψης για την ενθρόνιση των βασιλέων από τον 13ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένου και του Καρόλου Γ’ τον Μάιο του 2023, κρύβει ακόμη πολλά μυστικά.

Η καθηγήτρια Σάλι Φόστερ, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Στέρλινγκ, ανακάλυψε ότι υπάρχουν 34 μικρά κομμάτια του αιώνιου αυτού αντικειμένου, γνωστού και ως «Πέτρα του Σκόουν», που έχουν διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο. Μέσα από ενδελεχή έρευνα, κατάφερε να ανιχνεύσει την ιστορία και την τοποθεσία πολλών από αυτά τα κομμάτια, τα οποία διανεμήθηκαν από τον Σκωτσέζο πολιτικό και λιθοξόο Ρόμπερτ Γκρέι μεταξύ των δεκαετιών του 1950 και του 1970.

Σύμφωνα με το νέο της άρθρο, τα κομμάτια δόθηκαν σε μέλη της οικογένειας, έμπιστους πολιτικούς φίλους, εθνικιστές πολιτικούς και δημοσιογράφους τόσο στη Σκωτία όσο και στο εξωτερικό. Η καθηγήτρια κατάφερε να χαρτογραφήσει την πιθανή τοποθεσία 17 κομματιών, ενώ άλλα 17 παραμένουν εντελώς άγνωστα.

«Η ύπαρξη και η σημασία ενός πολυποίκιλου και διασκορπισμένου σώματος μικρών θραυσμάτων της Πέτρας είχε αγνοηθεί», δήλωσε η καθηγήτρια Φόστερ. «Δεν πρόκειται απλώς για μια πέτρα, από τον 14ο αιώνα, σχεδόν όλοι οι Άγγλοι και οι μετέπειτα Βρετανοί μονάρχες κάθονταν πάνω της κατά τη στέψη τους», συμπλήρωσε.

Πώς έσπασε σε 2 κομμάτια

Η «Πέτρα του Πεπρωμένου» χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, αλλά τα Χριστούγεννα του 1950, μια αποτυχημένη κλοπή από ακτιβιστές στην Αβαείο του Ουέστμινστερ την έσπασε σε δύο κομμάτια. Την επόμενη χρονιά, ο Ρόμπερτ «Μπέρτι» Γκρέι την επισκεύασε, αλλά κατά τη διαδικασία αποκατάστασης προέκυψαν πάνω από 30 μικρά θραύσματα.

Ο Γκρέι, που πέθανε το 1975, δεν αποκάλυψε ποτέ τον ακριβή αριθμό των θραυσμάτων, αλλά η καθηγήτρια Φόστερ υποστηρίζει ότι είναι 34, επικαλούμενη ένα κρίσιμο στοιχείο πάνω στην κύρια πλάκα βάρους 152 κιλών, που εκτίθεται στο Περθ. Ο Γκρέι είχε χαράξει «XXXV», το λατινικό αριθμητικό για το 35, στην πλάκα, το οποίο ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι υπάρχουν συνολικά 35 κομμάτια (με το 35ο να είναι η κύρια πλάκα).

Αυτό σημαίνει ότι 34 θραύσματα βρίσκονται εκτός και αναζητούνται και η καθηγήτρια Φόστερ έχει επιδοθεί σε μια στοχευμένη προσπάθεια να τα εντοπίσει. Για την έρευνά της βασίστηκε σε γραπτά αρχεία και σε πρόσκληση προς το κοινό νωρίτερα φέτος, προκειμένου να διαλευκανθεί το μυστήριο.

Πού βρίσκονται τα θραύσματα

Ένα από τα θραύσματα, που τώρα εκτίθεται στο Μουσείο Queensland στο Μπρισμπέιν, δόθηκε από τον Γκρέι στην Κάθριν Μιλν, μια Αυστραλή επισκέπτρια. Μετά τον θάνατό της το 1967, η οικογένειά της δώρισε το θραύσμα, το συνοδευτικό γράμμα πιστοποίησης και την επαγγελματική κάρτα του Γκρέι στο Μουσείο Queensland.

Άλλος αποδέκτης ήταν ο Καναδός δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης της εφημερίδας Calgary Herald, Ντικ Σάνμπερν, ο οποίος τοποθέτησε το κομμάτι πίσω από το γραφείο του τη δεκαετία του 1950. Εντυπωσιακό είναι ότι ένα άλλο θραύσμα, σε μορφή καρφιτσωμένου κοσμήματος, δόθηκε ως δεύτερο βραβείο σε λοταρία στη Σκωτία το 1955, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της καθηγήτριας.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ένας από τους ακτιβιστές που είχε κλέψει την Πέτρα στο Ουέστμινστερ, ο Ίαν Χάμιλτον, είχε στην κατοχή του ένα θραύσμα που έπειτα έδωσε στη φίλη του, επίσης ενσωματωμένο σε κόσμημα. Ένα άλλο θραύσμα δόθηκε στον πρώην Πρώτο Υπουργό της Σκωτίας, Άλεξ Σάλμοντ, και φυλάχτηκε στα γραφεία του SNP.

Προηγουμένως, το 1974, είχε δωριστεί στη Μάργκαρετ ΜακΚόρμικ, χήρα του Τζον, φίλου του Γκρέι και fellow Σκωτσέζου εθνικιστή. Ένα άλλο μέλος του SNP, η Γουίνι Ίουινγκ, επίσης κατείχε θραύσμα, είχε φωτογραφηθεί το 1967 δίπλα στον διάσημο παρουσιαστή Ντέιβιντ Φροστ, φορώντας κολιέ με ενσωματωμένο θραύσμα, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι θα ήθελε να συλληφθεί για κατοχή κλεμμένης περιουσίας. Η καθηγήτρια αναφέρει ότι υπήρχαν και άλλες πηγές που την εμφανίζουν να φορά το κολιέ κατά την επιτυχημένη εκστρατεία της για εκλογή στο Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 1967.

Τον Σεπτέμβριο του 1974, ο Γκρέι δήλωσε ότι είχε ακόμα στην κατοχή του «ένα ή δύο μικρά κομμάτια», ένα από τα οποία έδωσε στην κόρη του, Μαριόν, με συνοδευτικό γράμμα πιστοποίησης. Το 2018, η Μαριόν έθεσε προς δημοπρασία το πλαστικοποιημένο γράμμα και το θραύσμα, με αναμενόμενη τιμή 3.000 λίρες, αλλά η ανησυχία για την πώληση οδήγησε στη «διακριτική απόσυρσή» τους.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Φόστερ, η πλειοψηφία των θραυσμάτων έχει διαφυλαχθεί με φροντίδα και σεβασμό. «Λίγοι επέλεξαν να τα επιδεικνύουν προκλητικά, εκτός από μερικούς πολιτικούς. Οι οικογένειες τα φρόντισαν, συναισθηματικά και σωματικά, και μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία τους μέχρι να γίνουν πολύτιμα οικογενειακά κειμήλια».

Ωστόσο, περίπου τα μισά θραύσματα παραμένουν άφαντα και η καθηγήτρια Φόστερ είναι πρόθυμη να ακούσει όποιον μπορεί να γνωρίζει την τοποθεσία τους. «Ελπίζω ότι περισσότεροι άνθρωποι θα επικοινωνήσουν μαζί μου και είμαι ιδιαίτερα πρόθυμη να ακούσω νεότερα από την οικογένεια του Μπέρτι Γκρέι», δήλωσε στην Daily Mail.