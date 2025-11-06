Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Αρινιάνο, κοντά στο Τορίνο της Ιταλίας, όταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε περίπου 50 μαθητές συγκρούστηκε με όχημα μάρκας BMW στην οδό Μπόργκο Κρεμέρα. Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ περίπου 20 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κανενός.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς. Το θύμα ονομάζεται Πάβελ Μπιρσέι και ήταν κάτοικος του Μομπέλλο ντι Τορίνο. Σύμφωνα με τις Αρχές, επέστρεφε από τη νυχτερινή βάρδια στη δουλειά του.

Το αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια μιας στροφής, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να στρίψει δεξιά για να αποφύγει τη σύγκρουση, αλλά δεν τα κατάφερε.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρο, ελικόπτερο και πυροσβεστικές δυνάμεις. Το αυτοκίνητο κινούνταν προς το Καστελνουόβο Ντον Μπόσκο, ενώ το λεωφορείο ταξίδευε προς Κιέρι. Οι τραυματισμένοι μαθητές φοιτούν στο Λύκειο Monti και στο Τεχνικό Ινστιτούτο Vittone του Κιέρι.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου πέθανε ακαριαία. Ήταν 33 ετών, ρουμανικής καταγωγής, εργαζόταν στη Σάντενα και ζούσε με τη μητέρα και τη σύντροφό του στο Μομπέλο Τορινέζε, οι οποίες έφτασαν συντετριμμένες στο σημείο της τραγωδίας. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις Αρχές, με επικρατέστερο σενάριο να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Ancora uno scontro fra un autobus e una vettura, stavolta in provincia di Torino. L'uomo alla guida dell'auto è morto. Tra i passeggeri dell'autobus, tutti ragazzi che andavano a scuola, ci sono molti contusi pic.twitter.com/q0Z6zDBr76 — Tg3 (@Tg3web) November 6, 2025

«Τα παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά»

«Ορισμένα από τα παιδιά χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, όμως πρόκειται μόνο για ελαφρά τραύματα. Είναι όλοι σοκαρισμένοι, αλλά γενικά είναι καλά», δήλωσε ο Ουμπέρτο Μούσο, δήμαρχος του Καστελνουόβο Ντον Μπόσκο, κοντά στο Αρινιάνο, όπου συνέβη το δυστύχημα.

«Από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, αλλά δεν τα κατάφερε και δυστυχώς ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του», πρόσθεσε.

Incidente nel Torinese: scontro tra bus scolastico e auto ad Arignano, un morto e venti feriti https://t.co/2tzeCHK8eS — InfoOggi (@infooggi) November 6, 2025

«Μέσα στην τραγωδία, μπορούμε να πούμε πως είχαμε τύχη»

Από την πλευρά του, ο Ενρίκο Τζιακίνο, πρόεδρος της εταιρείας λεωφορείων Giachino, στην οποία ανήκε το όχημα, δήλωσε: «Τα παιδιά έχουν μόνο ελαφρά τραύματα. Μέσα στην τραγωδία, μπορούμε να πούμε πως είχαμε τύχη».

«Ο οδηγός του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο εκφράζω βαθιά λύπη για τον θάνατο του οδηγού του αυτοκινήτου», πρόσθεσε.

Το λεωφορείο εκτελούσε, όπως κάθε πρωί, τη διαδρομή Μοντεκιάρο-Τορίνο, για να μεταφέρει μαθητές της περιοχής Άστι στα σχολεία τους στο Κιέρι και το Τορίνο, σύμφωνα με το ιταλικό μέσο «Corriere Torino».