Μια αλλόκοτη εικόνα, που έχει δημιουργηθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζει μια υπερβολική εκδοχή του πώς θα μπορούσε να δείχνει ο Έλον Μασκ, αν άφηνε τον εαυτό του χωρίς μεταμοσχεύσεις μαλλιών ή φάρμακα για αδυνάτισμα.

Ο 54χρονος δισεκατομμυριούχος έχει παραδεχτεί ότι χρησιμοποιεί το φάρμακο Mounjaro για να διατηρεί το βάρος του και πέρυσι τα Χριστούγεννα αστειευόμενος είπε πως είναι ο «Άγιος Βασίλης του Ozempic».

Ωστόσο, πότε δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες ότι υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μαλλιών – μια τάση που γνωρίζει άνθηση τα τελευταία χρόνια.

Η Daily Mail πήρε ένα στιγμιότυπο από την τελευταία εμφάνιση του δισεκατομμυριούχου στο Joe Rogan Experience και το έβαλε στο Microsoft Copilot ρωτώντας: «Με βάση αυτή την εικόνα, πώς θα φαινόταν ο Έλον Μασκ χωρίς μεταμοσχεύσεις μαλλιών ή φάρμακα για αδυνάτισμα;».

Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε στη συνέχεια κάτι που μάλλον θυμίζει πιο πολύ καρικατούρα του κακού από το Sonic, παρά τον ίδιο τον Μασκ.

Η νέα συνέντευξη του Μασκ με τον Rogan ώθησε έναν γιατρό να εκφράσει την ανησυχία του για την υγεία του ιδρυτή της Tesla και να υποστηρίξει ότι ο δισεκατομμυριούχος παρουσιάζει σημάδια «πρόωρης γήρανσης».

Ο επιχειρηματίας φαινόταν γερασμένος, κουρασμένος και εξαντλημένος κατά την όγδοη εμφάνισή του στο Joe Rogan Experience, που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή.

Ο δρ Στιούαρτ Φίσερ, γιατρός με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε στη Mail: «Ακόμα και στη Ρεπουμπλικανική Εθνική Συνέλευση τον Ιούλιο του 2024, φαινόταν πιο φρέσκος σε σύγκριση με τώρα.

«Η έκθεση, το στρες και οι αντιπαραθέσεις φαίνεται να τον έχουν γεράσει σωματικά και συναισθηματικά».

Ο δρ Φίσερ πρόσθεσε ότι η ταχεία γήρανση δεν εμφανίζεται μόνο στο πρόσωπο: «Αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού».

«Το συνεχές στρες γεμίζει το σώμα με κορτιζόλη και αδρεναλίνη, επιταχύνοντας τη φθορά της καρδιάς», συνέχισε ο δρ Φίσερ.

Το χρόνιο στρες περιορίζει, επίσης, σύμφωνα με τον γιατρό, την ικανότητα του οργανισμού να απορροφά θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα οι ζωτικές βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά να μην αξιοποιούνται σωστά, οδηγώντας σε μια μορφή «σκουριάς» των κυττάρων.

Τα υψηλά επίπεδα ορμονών του στρες καταστρέφουν το κολλαγόνο, την πρωτεΐνη που χαρίζει στο δέρμα ελαστικότητα και λεία υφή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θαμπό, χαλαρό και σπασμένο δέρμα, την εμφάνιση μαύρων κύκλων και την ταχύτερη εμφάνιση ρυτίδων.

Η αυξημένη κορτιζόλη και η κόπωση συρρικνώνουν τον ιππόκαμπο, το τμήμα του εγκεφάλου που είναι κρίσιμο για τη μνήμη. Αυτό καθιστά δύσκολη τη συγκέντρωση, την αποθήκευση πληροφοριών και την επεξεργασία συναισθημάτων. Με την πάροδο του χρόνου, η νοητική καταπόνηση μπορεί να κάνει κάποιον να φαίνεται πνευματικά εξαντλημένος.

«Είναι το στρες. Δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος για την πίεση όταν βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής», σχολίασε ο γιατρός.

Ο Μασκ, τον οποίο η αριστερά κάποτε θαύμαζε ως τον οραματιστή της καθαρής ενέργειας και παλιότερα είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του Δημοκρατικό, ψήφισε τον Τζο Μπάιντεν το 2020.

Η πολιτική του πορεία, ωστόσο, άλλαξε ριζικά μετά την εξαγορά του Twitter το 2022, που αργότερα μετονομάστηκε σε «X».

Μέχρι τα μέσα του 2024, μεγάλο μέρος των αναρτήσεών του στα social media εστίαζαν σε συντηρητικά ζητήματα, ενώ στις αρχές του 2025 ήταν πλέον κεντρικό πρόσωπο της διακυβέρνησης του Τραμπ.

Με την προσωνυμία «Πρώτος Φίλος» («First Buddy»), ο Μασκ διορίστηκε επικεφαλής του DOGE, μιας αμφιλεγόμενης πρωτοβουλίας που στόχευε στη δραστική μείωση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.