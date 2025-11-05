Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα, στη βορειοανατολική Βοσνία, όπως ανακοίνωσε το ίδιο το ίδρυμα.

«Δυστυχώς (…) 10 ένοικοι απεβίωσαν και (άλλοι) περίπου είκοσι τραυματίστηκαν» εξαιτίας της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 20:55 (τοπική ώρα· 21:55 ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο, διευκρίνισε ο οίκος ευγηρίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστά ως αυτό το στάδιο.

Περίπολοι της αστυνομίας, πυροσβέστες και τραυματιοφορείς έσπευσαν επιτόπου για να απομακρύνουν τους φιλοξενούμενους και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ανέφερε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.