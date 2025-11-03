Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά εγκλήματα των αρχών της δεκαετίας του ’60 βρήκε επιτέλους απαντήσεις. Εξήντα δύο χρόνια μετά τον βιασμό και τη δολοφονία της 9χρονης, Κάρολ Αν Ντόχερτι, μέσα σε εκκλησία στην Πενσιλβάνια το 1962, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος όμως δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Η μικρή Κάρολ Αν Ντόχερτι είχε εξαφανιστεί στις 22 Οκτωβρίου 1962, ενώ πήγαινε στη βιβλιοθήκη της γειτονιάς της. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε λίγο αργότερα μέσα στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο Μπρίστολ, με σημάδια στραγγαλισμού και σεξουαλικής κακοποίησης.

«Πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση βιασμού και δολοφονίας ενός μικρού κοριτσιού μέσα σε εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Bucks, Τζένιφερ Σκορν, σε συνέντευξη Τύπου.

Έπειτα από πολυετή έρευνα και πρόσφατες εργαστηριακές αναλύσεις, ο Γουίλιαμ Σρέιντερ ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της δολοφονίας. Ο Σρέιντερ, ο οποίος πέθανε το 2002, περιγράφηκε από τις Αρχές ως «επικίνδυνα αρπακτικός».

Ο δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος, Γουίλιαμ Σρέιντερ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελίας, ο Σρέιντερ ζούσε κοντά στην εκκλησία και είχε θεωρηθεί ύποπτος ήδη από την πρώτη στιγμή.

Μάρτυρας τον είχε δει έξω από την εκκλησία λίγο πριν από το έγκλημα. Ο Σρέιντερ είχε αποτύχει στο τεστ ανιχνευτή ψεύδους και αποδείχτηκε αργότερα πως το άλλοθι που έδωσε στις Αρχές δεν ίσχυε. Λίγο μετά έφυγε από την Πενσιλβάνια.

Η ζωή του Σρέιντερ, όπως αποκάλυψε η έρευνα, ήταν γεμάτη από πράξεις σεξουαλικής και σωματικής βίας εναντίον ανήλικων κοριτσιών. Οι Αρχές ανέφεραν πως «κακοποίησε σχεδόν κάθε παιδί με το οποίο ζούσε ή με το οποίο είχε επαφή».

Καθοριστική για την ταυτοποίησή του ήταν η επανεξέταση παλιών βιολογικών δειγμάτων. Μια τρίχα που είχε συλλεχθεί από τον Σρέιντερ τη δεκαετία του ’60 εμφάνισε «σημαντικές ομοιότητες» με τρίχες που βρέθηκαν στο χέρι της Κάρολ Αν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εξετάστηκαν συνολικά 141 δείγματα από πιθανούς υπόπτους – όλοι οι άλλοι αποκλείστηκαν.

Η εκκλησία στην οποία βιάστηκε και δολοφονήθηκε η Κάρολ Αν Ντόχερτι

Το καθοριστικό στοιχείο, ωστόσο, ήρθε το 2024, όταν οι ανακριτές πήραν κατάθεση από τον θετό γιο του Σρέιντερ, ο οποίος ανέφερε ότι ο πατριός του του είχε ομολογήσει δύο φορές πως «σκότωσε ένα μικρό κορίτσι σε μια εκκλησία στην Πενσιλβάνια». Σύμφωνα με την ομολογία αυτή, ο Σρέιντερ παραδέχτηκε πως παρέσυρε τη μικρή Κάρολ Αν μέσα στην εκκλησία, τη βίασε και τη σκότωσε «για να μην μιλήσει».

Η αδελφή του θύματος, Κέι Ντάγκερτι, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου: «Η δολοφονία της Κάρολ άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειάς μας. Οι γονείς μας πέθαναν χωρίς να μάθουν ποιος σκότωσε την κόρη τους. Έπειτα από τόσες δεκαετίες αβεβαιότητας, αυτή η αποκάλυψη φέρνει επιτέλους ένα είδος κάθαρσης και αλήθειας σε μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ».