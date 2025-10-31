Ένας αστυνομικός της Βαλτιμόρης τέθηκε σε αναστολή έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα και να απειλεί τη σωματική ακεραιότητα ενός πολίτη με το περιπολικό του στη δυτική πλευρά της πόλης.

Στο βίντεο καταγράφεται ένα άτομο να τρέχει, με τον αστυνομικό να το καταδιώκει διασχίζοντας ένα γρασίδι και τους δρόμους της γειτονιάς Park Heights, πριν το περιπολικό συγκρουστεί.

Η καταδίωξη εκτυλίχθηκε στη διασταύρωση των οδών Park Heights και Wylie, καθώς και σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, στο πεζοδρόμιο και σε ένα πίσω στενό. Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες προβολές στο διαδίκτυο.

«Το περιεχόμενο του βίντεο προκαλεί σοβαρή ανησυχία», δήλωσε ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης, Μπράντον Σκοτ. «Ο εν λόγω αστυνομικός τέθηκε σε αναστολή και η κατάσταση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η έρευνα θα είναι διεξοδική, σύμφωνα με όλους τους νόμους και κανονισμούς, για να διασφαλιστεί η δέουσα λογοδοσία».

Shocking video shows the moment a Baltimore cop almost hit a pedestrian with his patrol vehicle. The officer even drove over a grassy lot and sidewalk to try and get to the man. pic.twitter.com/I5YunSKSqG — New York Post (@nypost) October 31, 2025

Σύμφωνα με το Τμήμα Αστυνομίας της Βαλτιμόρης (BPD), ο αστυνομικός ταυτοποιήθηκε ως Ρόμπερτ Α. Παρκς και υπηρετεί στο τμήμα από το 2020.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προηγήθηκε του περιστατικού ή αν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το BPD ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα εσωτερικών υποθέσεων και εξετάζει το υλικό από την κάμερα σώματος του αστυνομικού.

«Αυτό που φαίνεται σε αυτό το βίντεο δεν είναι μόνο ανησυχητικό αλλά και συναγερμός», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής της Βαλτιμόρης, Ρίτσαρντ Γουόρλεϊ. «Δεν περιμένουμε οι αστυνομικοί μας να συμπεριφέρονται έτσι, και το περιστατικό αυτό δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες ή τα πρότυπα του Τμήματος Αστυνομίας της Βαλτιμόρης. Το τμήμα μας συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη και να αλλάξει την εικόνα του τμήματός μας και της πόλης μας. Παραμένουμε δεσμευμένοι να λογοδοτούν οι αστυνομικοί για τις ενέργειές τους και να συνεχίσουμε το έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης με την κοινότητά μας».

Αντιδράσεις κατοίκων της Park Heights στην καταδίωξη

Οι κάτοικοι της γειτονιάς Park Heights δήλωσαν σοκαρισμένοι που είδαν αυτό το περιστατικό να εκτυλίσσεται στους δρόμους τους.

Ο T Man, γείτονας δίπλα από το σημείο της σύγκρουσης, είπε ότι δεν περίμενε να δει περιπολικό να περνά μέσα από τον φράχτη του γείτονα. Τώρα, λέει ότι πρέπει να κοιτάζει και στις δύο πλευρές ακόμα και για να βγάλει τα σκουπίδια του.

«Περιμένεις κάτι καλύτερο από αυτό. Δεν είναι ασφαλές», είπε ο T Man. «Τώρα φοβάμαι να φέρω τα σκουπίδια εδώ, γιατί πρέπει να κοιτάζω τι θα προκύψει».

Ο κάτοικος της Park Heights, Έλιτζα Μόντε, δήλωσε στο WJZ ότι είχε μικτές εμπειρίες με αστυνομικούς, ενώ ο Αστυνομικός Διευθυντής Γουόρλεϊ υποστηρίζει ότι το τμήμα συνεχίζει τις προσπάθειες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους κατοίκους της Βαλτιμόρης.

«Είναι τρελό ένας αστυνομικός να προσπαθεί να πατήσει κάποιον για υποτιθέμενο λόγο», είπε ο Μόντε. «Νιώθω ότι η αστυνομία δεν προσέχει τον κόσμο, αλλά μάλλον κοιτάει κάποιο ποσοστό ή κάτι τέτοιο. Είναι τρομακτικό για τον κόσμο μας όταν η αστυνομία ξεπετάγεται έτσι, ειδικά όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα κακό».