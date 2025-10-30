Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες του αμερικανικού στρατού να ξαναρχίσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, για να συμβαδίσουν με άλλες χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. «Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση», έγραψε χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα.

Σε δηλώσεις του σήμερα στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι είναι απαραίτητο για τις ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμβαδίζουν με άλλες πυρηνικές δυνάμεις. Ο Τραμπ εξήγησε ότι τα πεδία διεξαγωγής των πυρηνικών δοκιμών θα αποφασιστούν αργότερα.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, δήλωσε ο Τραμπ, με τη Ρωσία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και την Κίνα σε «μακρινή τρίτη». Οι ΗΠΑ δεν έχουν πραγματοποιήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων από το 1992.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά την καταγγελία του Τραμπ κατά της Ρωσίας για τη δοκιμή πυραύλου με πυρηνική πρόωση, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει απεριόριστη εμβέλεια.

Στην ανάρτησή του την Τετάρτη το βράδυ ο Τραμπ αναγνώρισε την «τεράστια καταστροφική δύναμη» των πυρηνικών όπλων, αλλά ανέφερε ότι δεν είχε «άλλη επιλογή» από το να αναβαθμίσει και να ανανεώσει το οπλοστάσιο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Επίσης, σημείωσε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Κίνας «θα είναι έτοιμο σε 5 χρόνια».

The United States has more Nuclear Weapons than any other country. This was accomplished, including a complete update and renovation of existing weapons, during my First Term in office. Because of the tremendous destructive power, I HATED to do it, but had no choice! Russia is… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 30, 2025

Η ανάρτηση του Τραμπ δεν περιάμβανε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμών, αλλά επισημαίνει ότι «η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως».

Η απόφαση σηματοδοτεί μια εμφανή ανατροπή της μακροχρόνιας πολιτικής των ΗΠΑ. Η τελευταία δοκιμή πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 1992, πριν ο πρώην Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, Τζορτζ Μπους, εκδώσει μορατόριουμ με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε λίγο πριν ο Σι προσγειωθεί στη Νότια Κορέα για την πρώτη τετ α τετ συνάντηση των δύο ηγετών από το 2019. Η ανάρτηση εμφανίστηκε ενώ βρισκόταν στο ελικόπτερο Marine One, καθ’ οδόν για να συναντήσει τον Σι στο Διεθνές Αεροδρόμιο Gimhae.

Η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν δοκιμή πυρηνικής βόμβας ήταν στις 23 Σεπτεμβρίου 1992. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε μια υπόγεια εγκατάσταση στη δυτική πολιτεία της Νεβάδα.

Το πρόγραμμα, με την κωδική ονομασία Divider, ήταν η 1.054η δοκιμή πυρηνικών όπλων που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Εθνικό Εργαστήριο Λος Άλαμος, το οποίο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της πρώτης ατομικής βόμβας στον κόσμο.

Ο χώρος δοκιμών της Νεβάδα, 105 χλμ. βόρεια του Λας Βέγκας, εξακολουθεί να λειτουργεί υπό την ευθύνη της αμερικανικής κυβέρνησης, σημειώνει το BBC.

«Εάν κριθεί απαραίτητο, ο χώρος θα μπορούσε να εγκριθεί εκ νέου για δοκιμές πυρηνικών όπλων», σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Πυρηνικής Επιστήμης και Ιστορίας, το οποίο είναι θυγατρικό του Ιδρύματος Smithsonian.