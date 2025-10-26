Στη δοκιμή ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή και ουσιαστικά έχει απεριόριστο βεληνεκές, προχώρησε η Ρωσία σύμφωνα με δήλωση του ανώτατου στρατηγού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο πύραυλος με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής διένυσε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και παρέμεινε σε πτήση για περίπου 15 ώρες κατά τη διάρκεια της δοκιμής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σύμφωνα με τον Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή.

«Ανίκητος» απέναντι στις υφιστάμενες και μελλοντικές πυραυλικές άμυνες

Ο Ρώσος πρόεδρος — του οποίου η εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία συνεχίζεται για περισσότερο από τρία χρόνια — περιέγραψε τον πύραυλο 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) ως «ανίκητο» απέναντι στις υφιστάμενες και μελλοντικές πυραυλικές άμυνες, επισημαίνοντας ότι διαθέτει σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη τροχιά πτήσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο κ. Πούτιν δήλωσε ότι οι «κρίσιμες δοκιμές» του όπλου έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και πως οι εργασίες περνούν πλέον στα τελικά στάδια πριν από την πλήρη επιχειρησιακή του ανάπτυξη.

Ο πύραυλος είναι γνωστός στο ΝΑΤΟ με την ονομασία SSC-X-9 Skyfall.

Την Τετάρτη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέβλεψε δοκιμή των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

«Ο λεγόμενος εκσυγχρονισμός των πυρηνικών μας αποτρεπτικών δυνάμεων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας την πρόοδο των ρωσικών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

«Καθαρά ρητορικές» οι δηλώσεις Πούτιν

Ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News, Σον Μπελ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Πούτιν για τον πύραυλο Skyfall «καθαρά ρητορικές».

«Δεν υπάρχει κανένα πραγματικό όφελος για τη Ρωσία να εμπλακεί σε μια πυρηνική αντιπαράθεση. Όλα αυτά αποσκοπούν στο να κρατήσουν τη Δύση σε απόσταση, καθώς η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμό της στην Ουκρανία», τόνισε.

Ο Μπελ περιέγραψε επίσης την κατάσταση στο πεδίο των μαχών, σημειώνοντας: «Οι γραμμές του μετώπου κινούνται. Η Ρωσία κερδίζει — απλώς το κάνει πολύ αργά».

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τη νύχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, ενώ 31 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά.