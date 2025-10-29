Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters το απόγευμα της Τετάρτης, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε «στοχευμένο πλήγμα» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Μπεΐτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο μια υποδομή όπου, σύμφωνα με τον στρατό, φυλάσσονταν όπλα.

Κάτοικοι της Πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη στο βόρειο τμήμα της και είδαν μια στήλη καπνού να υψώνεται στην περιοχή.

Σημειώνεται πως, νωρίτερα μέσα στην ίδια ημέρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως επιστρέφει στην εφαρμογή της εκεχειρίας, μετά από σειρά χτυπημάτων που πραγματοποίησε την Τρίτη. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως τα πλήγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας και νοσοκομεία του θύλακα έκαναν λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς από τα ισραηλινά πλήγματα της Τρίτης.